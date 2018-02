Alle vil ikke bli gjenkjent: Endrer ansiktsbilder for å lure algoritmene

Ansiktsgjenkjenning får nå stadig flere bruksområder, enten det er å bruke mobiltelefonen, betale penger eller krysse landegrenser. Dette gjør at bildedatabaser i større grad kan misbrukes og kobles mot andre data.

Det israelske selskapet D-ID prøver å motvirke denne utviklingen, ved å endre ørlite på bildene i databasen. Så lite at det ikke sees med det blotte øye, men likevel nok til at algoritmene ikke gjenkjenner dem.

Teknologien er aktuell i forbindelse med innføringen av den nye europeiske personvernloven, The General Data Protection Regulation (GDPR), som stiller større krav til sikring av personverndata.

I praksis kan teknologien brukes til å beskytte de biometriske dataene som kan hentes ut fra vanlige personbilder.

