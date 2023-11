Alle vil ha mer fornybar energi – men ingen vil bygge den ut

Norge styrer mot et kraftunderskudd allerede i 2026, ifølge en rapport fra DNV. Vi i Raufoss Industripark merker godt konsekvensene av dette når vi er nødt til å si nei til bedrifter som ønsker å etablere seg hos oss.

Norge burde ikke være i en posisjon der vi sier nei til nye arbeidsplasser og verdiskaping i privat sektor. Velferdssamfunnet trenger bedrifter som gjør det bra, gir flere en trygg jobb å gå til, og som også skaper verdier vi kan fordele og investere i fellesskapet. Norge er en industrinasjon med en stolt historie, men industrinasjonen vil slite framover hvis ikke politikerne gjør noe med krafttilgangen Dette er et problem som har ligget på bordet til flere ministre, men der altfor lite er blitt gjort.

Utfasing er lønnsomt

Administrerende direktør Øivind Hansebråten i Raufoss Industripark.

Det er bra at Norge skal elektrifiseres. Utfasing av fossile energikilder er lønnsomt og gir oss et enormt konkurransefortrinn. Det gjelder enten det er industriproduksjon, elbiler eller hydrogenbåter.

Elektrifisering har vært en politisk strategi for politikerne for å skape klimakutt og et industriløft, hånd i hånd med forslag om tunge reguleringer og store økonomiske insentiver.

Resultatet har vært en vellykket snuoperasjon, der Norge er på vei i en grønnere retning og med store klimaambisjoner. Da er det vanskelig å skjønne hvorfor politikerne har tenkt at strømmen er ubegrenset – og lager store planer for elektrifisering uten å ha en plan for å ha nok strøm.

Energi som vi ikke skal produsere

Norsk strømdebatt har vært preget av at flere er mer opptatt av hva slags energi vi ikke skal produsere. Det har blitt til en konkurranse der det handler om å peke på alle andre løsninger enn å faktisk løse problemet.

Til resultat står vi igjen med pulverisering av ansvaret. Debatten og de politiske avgjørelsene som følger, må handle om hvordan vi skal produserer mer energi, hvordan vi skal bygge den ut og hvordan norsk industri og næringsliv skal utvikles framover.

Det har skjedd mye på hydrogen og vindmøller til havs, men det er fortsatt teknologi som ligger langt fram i tid før den kan realiseres. Dette løser ikke problemet vi står i akkurat nå eller fram mot 2030, der vi samtidig skal forsøke å nå klimamålene våre.

Klarer ikke målene uten nok strøm

Raufoss-industrien omsetter for 12 milliarder kroner, og 95 prosent av produksjonen går til eksport. I tillegg har næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) satt store mål for industrien gjennom prestisjereformen «Hele Norge eksporterer», der målet er å øke norsk eksport, utenom olje og gass, med 50 prosent innen 2030.

Regjeringen har også laget veikart for Grønt Industriløft. Veikartet har som mål å omstille norsk næringsliv til lavutslippssamfunnet og bidra til å kutte utslipp med 55 prosent innen 2030. Men alt dette, og mer til, klarer vi ikke å oppnå uten at det finnes nok strøm.

Må forene kreftene

For et land som Norge, kjent for sin storslåtte natur, innovative teknologi og bærekraftige visjon, bør valget være klart. Vi må ta grep, ikke bare for dagens generasjon, men også for kommende generasjoner.

En nasjon med så mye potensial bør ikke stå stille i skyggen av egen tvil eller politisk spill. Det er på høy tid at vi forener kreftene, ser forbi kortsiktige interesser og tar de nødvendige stegene for å sikre norsk energiframtid.

Vi bør velge framsynthet over frykt, handling over nøling, og bærekraft over begrensninger. For i siste instans handler dette ikke bare om strøm, men om Norges evne til å sikre industrien og arbeidsplassene til generasjonene framover.