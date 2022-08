Terje Aasland hoppet etter Bjørn Wirkola og har konkurrert mot Roger Ruud og Per Bergerud som junior. I Holmenkollen landet han på kulen og ga seg like etter som 19-åring. Som ansvarlig for å komme opp med løsninger på strømkrisen er han nå regjeringens kanskje viktigste statsråd. Foto: Sverre Chr. Jarlid