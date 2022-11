Alle tillatelser godkjent for midlertidig bru på Tretten

Alle tillatelsene fra statlige myndigheter er hastebehandlet og godkjent, og Innlandet fylkeskommune arbeider nå med å sette opp en midlertidig bru på Tretten.

– Det har vært viktig for oss at alle tillatelser som trenger godkjenning fra statlige myndigheter, blir fulgt opp raskt. Derfor er alle tillatelser hastebehandlet på tvers av de ansvarlige sektorene. Vi har et godt samarbeid med fylkeskommunen for at den midlertidige brua skal være på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Statssekretærer fra Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet møttes mandag for en statusoppdatering om situasjonen.

Tretten bru kollapset i august. Arbeidet med en midlertidig bru startet i uke 47. Fylkeskommunen har sagt at de tar sikte på å ha den midlertidige brua klar i løpet av våren.