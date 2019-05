Aldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter

Forskningsrådet lyser ut 1,2 milliarder kroner til bedrifter som vil løse samfunnsutfordringer gjennom næringsrettet forskning. Summen har aldri vært høyere.

Omtrent halvparten av støtten rettes inn mot konkrete samfunnsutfordringer, som blant annet i havnæringene, landbruk og energisektoren. Resten av støtten går til øvrige prosjekter uavhengig av bransje.

– Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet. Derfor har regjeringen gjennomført en massiv satsing på forskning de siste seks årene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Fikk til sammen én mrd.

I fjor mottok 145 bedrifter til sammen én milliard til sine innovasjonsprosjekter. Forskningsrådet kan dekke inntil halvparten av kostnadene i prosjektene.

– Stadig flere bedrifter får konkurransefortrinn gjennom forskning, eksperimentering og innovasjon. Dette er spesielt viktig i en tid hvor digitalisering og andre teknologier skaper radikale endringer og nye muligheter i bransje etter bransje, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Dermed kan støtten bidra til å sette i gang forskning og innovasjon for nærmere 2,5 milliarder kroner.

Fristen for å sende inn ferdig søknad er 25. september.