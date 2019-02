Aksjonistene vil ikke ha gruvedrift «for enhver pris»

Kritikerne erkjenner at mineraler som kobber er nødvendig i det grønne skiftet, men mener planen for gruvedrift og avfallsdeponering i Kvalsund ikke holder mål.

– Det kan ikke være slik at store grep mot urfolk og natur skal være nødvendig for å utvinne mineraler. Da trekker du det grønne skiftet ned i søla, sier Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord til NTB.

– Vi kan ikke akseptere gruvedrift for enhver pris, sier han.

– Det er helt klart at verden kommer til å trenge mer mineraler for å bekjempe klimaendringene. Men vi må sørge for at utvinningen skjer på en måte som ikke ødelegger naturen, fremholder SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, som i mange år ledet Naturvernforbundet.

Natur og Ungdom demonstrerte fredag foran Slottet i Oslo mot beslutningen fra Næringsdepartementet dagen i forveien om å gi driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark. Med i planene er et omstridt deponi for gruveavfall på bunnen av den nasjonale laksefjorden Repparfjorden.

Demonstrerte

«Gruveslam er Norges skam», ropte de 50–60 demonstrantene. «Vi lover et helvete! Nei til gruvedumping i Repparfjorden» og «For fisken, folket og framtida, ja til reine fjorder», sto det bannere.

Demonstrantene, som hadde støtte både fra Unge Venstre og KrFU, krever at regjeringen snur og avviser planene.

– Gruva vil gjøre store inngrep i viktige reinbeiteområder, ifølge Natur og Ungdom, som også er sterkt kritisk til planene om avfallslagring i Repparfjorden.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og flere stortingsrepresentanter fra SV sier de vil vurdere å lenke seg fast i protest mot gruveplanen.

Grønt skifte

Regjeringen viser til at gruvedriften vil skape etterlengtede arbeidsplasser i Finnmark og samtidig sørge for utvinning av viktige mineraler som er nødvendig for å få til det grønne skiftet.

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande ble utenfor Slottet fredag møtt av aksjonister som protesterte mot regjeringens plan for gruvedrift i Kvalsund i Finnmark. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

– Kobber er ett av mineralene vi trenger for å bygge kablene vi skal elektrifisere med, for å kunne få flere elbiler og for å kunne videreutvikle noen av de miljøteknologiordningene og -produktene som er så viktige, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK torsdag.

Også NHO peker på at det grønne skiftet er avhengig av utvinning av mineraler til bruk i nye teknologier som solceller, vindmøller, elbiler og batterier.

– Mineralnæringens råstoff til industrien er derfor viktige for å nå klimamålene, heter det.

Klare krav

Haltbrekken erkjenner at det haster å utvinne nye mineraler, men mener regjeringens plan for drift og avfallshåndtering ikke er god nok.

Han hevder regjeringen har valgt «den billigste og mest miljøskadelige gruvedriften», men kunne og burde valgt en drift som verken hadde satt reindriften under press, eller åpnet for avfallsdeponering i Repparfjorden.

– SV er ikke mot gruvedrift, heller ikke her, hvis man klarer å få til en akseptabel drift, sier SV-politikeren.

Eiterjord i Natur og Ungdom stiller klare krav for å støtte gruvedrift i Kvalsund: Avfall må ikke deponeres i sjøen, avgangsmassene må brukes alternativt eller tilbakefylles i gruva, og all aktivitet må foregå under bakken for å unngå inngrep i reinbeiteområdene.

– Vi trenger raskere omstilling til elektrisitet, men vi må huske at kobber og andre mineraler er begrensede ressurser. Mye er utvunnet allerede, sier han, og tar samtidig til orde for økt gjenvinning av forbrukt elektronikk.