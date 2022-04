Aker vil satse på industri nær nordnorsk kraft

Nordnorsk strøm er, som mange har fått med seg den siste tiden, både tilgjengelig og rimelig. Nordkraft opplyser i en pressemelding at det er et mål å bringe industrien til energien i stedet for å eksportere strømmen.

Aker Horizons har på sin side lansert en satsing i Narvik for å etablere det som omtales som grønne verdikjeder for kraftkrevende industri. Selskapet skal nå gå i partnerskap med kraftselskapet om videreutvikling og modning av prosjektene.

– Med Narvik som fremtidig industri- og energiknutepunkt kan vi skape attraktive produkter, utvikle bærekraftig eksportindustri og etablere grønne arbeidsplasser i regionen, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons.

Nordkraft legger sine avtaler rundt tomtene Kvandal, Balsfjord, Straumsmo, Fjellbu og Korgen inn i selskapet. Røkke sier disse tomtene har stort potensial.