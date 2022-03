Aker Horizons, Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen slår seg sammen

Selskapene melder om sammenslåingen i en børsmelding onsdag morgen.

Planene innebærer at Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen blir heleide selskaper i Aker Horizons portefølje, og alle Akers selskaper for fornybar og nullutslipps energi blir dermed samlet. Aker Horizons er Akers investeringsselskap rettet mot grønne løsninger.

Ifølge meldingen skal sammenslåingen styrke Aker Horizons kapasitet til å bidra i en energiovergang og maksimalisere verdiskapningen fra selskapene.

– Norge har alle forutsetninger for å bygge grønne industrier, inkludert tilgang til rimelig energi og avanserte teknisk kompetanse, sier Kristian Røkke, administrerende direktør i Aker Horizons, i en pressemelding.

Blant det selskapet nå ser på er avkarbonisering av stålproduksjon, en industri med høye utslipp, som en mulighet for det sammenslåtte selskapet. De har et mål om å utvikle en integrert produksjon av grønt stål med hydrogen i Narvik.

Skilt ut i 2020

Aker Solutions skilte ut sine satsinger innen havvind og CO 2 -fangst som egne forretningsområder i 2020. I februar i fjor lanserte selskapet hydrogensatsingen, Aker Clean Hydrogen, med mål om at selskapet skal ha en installert kapasitet på 5 GW innen 2030.

Nå skal altså to av dem inn under paraplyen til Aker Horizons.

For Aker Offshore Wind innebærer det et tettere samarbeid med Mainstream Renewable Power, også eid av Aker Horizons.

– Dette skaper en industrielt og finansielt sterkere utvikler av fornybar energi. (...) Det vil gi bedre tilgang til finansiering av Aker Offshore Winds prosjekter og bidra til at Mainstream raskere kan bli en global aktør innen fornybar energi, skriver selskapene i meldingen.

Trakk seg ut av Yara-prosjekt

Så sent som i går ble det kjent at Aker Clean Hydrogen og Statkraft trekker seg ut av ammoniakk-prosjektet på Herøya i Porsgrunn, som de har sammen med Yara. Like før jul fikk prosjektet lovnad på inntil 283 millioner fra Enova. Pengene skal gå til å bygge et elektrolyseanlegg på 24 MW for å produsere hydrogen av vann og strøm.

I dagens børsmelding opplyser selskapet at Aker Horizons, gjennom sammenslåingen med Ajker Clean Hydrogen, planlegger å øke utviklingen av storskala avkarboniseringsprosjekter med hydrogenproduksjon integrert.

De skal fortsette å rette seg mot et voksende marked for hydrogen, ammoniakk og metanol og bygge videre på Aker Clean Hydrogens prosjekter innen industri som har vanskelig for å redusere utslippene. De nevner blant annet prosjekter knyttet til grønt stål, og ser spesifikt på en integrert produksjon av grønt stål med hydrogen i Narvik.

– En sammenslåing med Aker Horizons vil styrke selskapets evne til å finansiere og gjennomføre sine nåværende prosjekter, i tillegg til å åpne nye muligheter til å bygge en sterkere industriell utviklingsmuskel, for å realisere avkarbonisering i enda større skala, sier Karl-Johnny Hersvik, styreleder i Aker Clean Hydrogen i meldingen.

Selskapene har en plan om å ha fullført sammenslåingen i juni i år.