Aker Carbon Capture økte inntektene 99 prosent i første kvartal

Aker Carbon Capture melder om fremgang i sine prosjekter i første kvartal – og en økning i inntektene på 99 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Selskapet har som mål å sikre kontrakter som sørger for fangst av til sammen ti millioner tonn CO 2 per år innen utgangen av 2025, skriver de i en pressemelding.

Inntektene endte på 287 millioner kroner, og selskapet gikk ut av kvartalet med 1,3 milliarder kroner på bok. Resultat før avskrivninger (EBITDA) var et underskudd på 51 millioner kroner i første kvartal, opp fra et underskudd på 61 millioner kroner i samme periode i fjor.

Selskapet tilskriver de økte inntektene fremgang i pågående hovedprosjekter og FEED-prosjekter, samt CO 2- Hub-prosjektet med Elkem. Brevik CCS og Twence CCU.

Nye avtaler

I pressemeldingen skriver selskapet at deres kommende karbonfangsprosjekter Brevik CCS og Twence CCU er Europas mest modne karbonfangsprosjekter. Begge er under bygging.

I tillegg har de signert intensjonsavtaler med en ikke navngitt kunde for to såkalte «Just Catch»-anlegg, som er karbonfangstløsningen for små og mellomstore anlegg. I tillegg har Aker Carbon Capture levert FEED- og pre-FEED-studier for to britiske CCS-prosjekters som nå ligger an til å få offentlig støtte i Storbritannia. De er involvert i flere andre europeiske prosjekter.