Det kommer fram i en ny rapport fra selskapet.

Karbonfangstanlegget bygges i samarbeid med nederlandske Twence og skal etter planen fange 100.000 tonn CO 2 i året fra selskapets avfallsforbrenningsanlegg. Anlegget skal begynne å produsere fra og med 2023, ifølge selskapet.

Det første spadetaket ble tatt i mai i år.

Selskapet er også samarbeidspartner i to karbonfangst-prosjekter i Storbritannia som en del av det britiske FEED-initiativet. Der er planen å fange totalt 3 til 4 millioner tonn CO 2 i året fra to gasskraftverk under planlegging i Nord-England.

Starter bygging i Brevik

Selskapet har også kommet i gang med bygging av karbonfangst-infrastrukturen på Norcems sementfabrikk.

Planen er fremdeles å starte CO 2 -fangst fra og med 2024. Tidligere i år skrev TU om at Brevik-prosjektet blir 850 millioner kroner dyrere enn planlagt, med mulig forsinkelse av oppstart. Hvis alt går etter planen, skal anlegget i Brevik lagre 400.000 tonn CO 2 i året.

Peker på utfordringer

Selskapet peker på krigen i Ukraina, inflasjon og verdikjedeproblemer som noen av de største utfordringene for prosjektene i tiden framover.

– Brevik CCS EPC, Twence CCU EPC, bp Net Zero Teesside Power FEED og SSE Keadby 3 FEED er spesielt krevende med tanke på prosjektstyring, teknologi og kompleksitet, står det i rapporten.