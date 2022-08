Aker BP skal investere seks milliarder i Nordsjøen

Aker BP leverte onsdag sin utbyggingsplan for oljeprosjektet Trell og Trine, som skal produsere olje fra 2025. Selskapet skal i år levere totalt 15 planer.

Trell og Trine-prosjektet i Nordsjøen innebærer investeringer på nær seks milliarder kroner, skriver E24 og Dagens Næringsliv.

Produksjonsstart er planlagt til første kvartal 2025. Selskapet ser for seg å hente ut 25 millioner fat oljeekvivalenter gjennom prosjektet.

Ett av 15 prosjekter

For Aker BP er dette ett av 15 prosjekter som selskapet styrer eller er partner på, som leveres inn til myndighetene i år. Totalt venter selskapet å investere 150 milliarder kroner i utbygginger i løpet av 2020-tallet.

Ifølge Aker BP vil utbyggingen utnytte den forlengede levetiden som er planlagt for Alvheim-feltet, øke produksjonen og redusere både enhetskostnadene og CO 2 per fat. De estimerer at olje fra Trell og Trine vil ha utslipp fra produksjonen på 0,3 kg CO 2 per fat.

– Trell & Trine er den tredje PUD-innleveringen i Alvheim-området på ett år, etter Frosk og Kobra East & Gekko (KEG), og forsterker en suksesshistorie på Alvheim som vi og våre partnere kan være stolte av, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik i en melding.

Skryter av skatteendringer

Selskapet skriver i meldingen at de tre PUD-innleveringene i Alvheim området er også gode eksempler på hvordan de midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet, som ble vedtatt i juni 2020, bidrar til å skape aktivitet på norsk sokkel.

Funnene Trell og Trine befinner seg 24 kilometer øst for Alvheim produksjonsskip (FPSO).

Utbyggingen av funnene planlegges med tre brønner og to nye undervannsinstallasjoner (manifolder) som knyttes til eksisterende infrastruktur på East Kameleon og videre til Alvheim produksjonsskip. Den ene av de tre brønnene er Trell Nord, som ennå ikke er påvist, men som har stor funnsannsynlighet.

Alvheimfeltet består av strukturene Kneler, Boa, Kameleon og East Kameleon, samt i senere tid strukturene Viper-Kobra og Gekko-funnet. Alvheim-området inkluderer satellittfeltene Bøyla, Vilje, Volund og Skogul. Alle feltene produseres via Alvheim FPSO, som ble satt i drift 8. juni 2008.

Da Alvheim-utbyggingen ble besluttet, var de utvinnbare ressursene anslått til i underkant av 200 millioner fat. Siden da har det blitt produsert nærmere 550 millioner fat fra Alvheimområdet, heter det i meldingen fra Aker BP.