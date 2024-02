Karl Johnny Hersvik, direktør i Aker BP, tror ikke stans i nye vedtak for oljeutbyggingene Yggdrasil og Tyrving vil bli et problem, og tror på en snarlig løsning. Her er han sammen med energiminister Terje Aasland og Øyvind Eriksen, styreleder i Aker Solutions, da Aker BP overleverte totalt 11 utbyggingsplaner til 200 milliarder kroner i desember 2022. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB