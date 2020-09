Aker Biomarines anke ble avvist i patentkrangelen med Remøy

Den langvarige striden mellom de to krillselskapene handler om en unik, patentert metode for å behandle krill til råstoff for kosttilskudd. Aker Biomarines syn er at patentene fulgte med og at de kunne bruke produksjonsutstyret på skipet, da de i 2017 kjøpte krilltråleren Juvel på konkurssalg.