Aircar er en ekte «flygende bil» - nå har den lettet

Stefan Klein jobbet tidligere for Slovak Aeromobil, på den flygende bilen som selskapet viste i 2017. Året før gikk imidlertid designeren sin egen vei og startet Klein Vision, for å realisere sin egen versjon av et kjøretøy som både kan kjøre i trafikken på fire hjul og fly.

Nå har selskapet bevist at designet fungerer, da prototypen til Aircar har fullført sin jomfrutur i luften. Se video under:

Den store vanskeligheten med å krysse funksjonene bil og fly er å designe en sammenleggbar vinge som samtidig gir en stor nok overflate til å gi løftekraft.

Klein Vision har løst dette ved å brette vingene på langs. De bretter seg rett opp 90 grader og faller deretter rett tilbake i flykroppen. Til slutt trekkes bommene som holder halefinnen over vingene, noe som forkorter bilen betydelig. Alt gjøres ved å trykke på en knapp.

Flybilen bygges i Slovakia. Ifølge selskapet er det mulig at fremtidige versjoner av Aircar vil være både 3- eller 4-seter og muligens få doble propeller - prototypen deres er en to-seter og har en skyvepropell.

Bortsett fra at flykroppen er bygget i lett kompositt, har ikke Klein Vision avslørt noen andre fakta, verken om motoren og dens styrke, eller bilens topphastighet og rekkevidde.

Denne artikkelen ble først publisert på Nyteknik.