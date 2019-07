Airbus’ nye konsept har vinger som en rovfugl – forblir på tegnebrettet

Forrige måned gikk Airbus ut med at man nå testflyr prototypen Albatross One; en modell som skal utforske fordelen med fritt flaksende vingespisser. Tydeligvis ser bedriften et stort potensial i biomimetikk, det vil si teknikk som forsøker å etterligne biologisk liv i naturen. For i forbindelse med flyshowet Royal Tattoo i Gloucestershire, England, feiret Airbus sine 50 år som flyprodusent ved å presentere enda en dristig visjon inspirert av fuglene.

Bedriften viste fram en rendering av Bird of Prey. De presenterte konseptet som en elhybrid med aktive kontrollsystemer og en konstruksjon av avanserte komposittmaterialer. Det mest oppsiktsvekkende er likevel de delte vingespissene som imiterer svingfjærene til en rovfugl, samt en stjertfinne som deler seg på samme måte som stjertfjærene (styrefjærene). Tanken er at hver «fjær» skal kunne styres individuelt.

Teoretisk design

Passasjerflyet virker kanskje ikke som noe du ville gå ombord i for å fly til Mallorca uten en viss nervøsitet, men ta det helt med ro – designen er teoretisk.

«Vår Bird of Prey er designet for å være en inspirasjon for unge mennesker og skape en wow-faktor som kan spore dem til å overveie en spennende karriere i den viktige luftfartssektoren. En av de store prioriteringene for hele bransjen er å gjøre flyet mer bærekraftig – å gjøre flyreisene renere, grønnere og stillere enn noen gang tidligere. Vi vet fra arbeidet vårt med passasjerjetflyet A350 XWB, at vi med biomimetikk kan la naturen lære oss noen av de beste leksene angående design. Hvem kan unngå å bli inspirert av en slik skapning?», sier seniorsjef Martin Aston på hjemmesiden til Airbus.

Basert på virkelige ideer

Airbus hevder samtidig at teknikken bak konseptet er basert på virkelige ideer, og at Bird of Prey gir et innblikk i hvordan fremtidens regionalfly skulle kunne se ut. Et eksempel er den glidende overgangen mellom vinge og flykropp som imiterer den myke buen som dannes under vingen hos en ørn eller falk.