Airbus drar til Kongsberg for å få skikk på NH90-drifta

At det pågikk diskusjoner, har vært kjent ei stund, men nå er det offisielt:

Airbus og Kongsberg-konsernet har inngått en langsiktig, strategisk avtale om å samarbeide om vedlikehold av NH90-helikoptre for det norske forsvaret.

– Dette er begynnelsen på et ambisiøst samarbeid med Kongsberg som vil styrke norsk selvstendighet og evne på dette spesialiserte feltet, sier Damien Lamy, områdedirektør for industrielt samarbeid i Airbus Helicopters, i ei pressemelding.

Unik posisjon

Airbus er et av selskapene som står bak NH Industries som leverer de skandalebefengte NH90-helikoptrene – der en av årsakene til det dårlige ryktet er nettopp lav operativ tilgjengelighet.

Airbus Helicopters, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) skal ifølge meldinga arbeide for å styrke og bygge ut lokal vedlikeholdskapasitet for å optimalisere tilgjengeligheten til NH90-helikopteret.

Som Teknisk Ukeblad omtalte for et par uker siden, er det første skrittet at Airbus skal kvalifisere Kongsberg til å vedlikeholde halegirkassene for den norske flåten. Samt mulighet for å gjøre det samme også på svenske og finske helikoptre, det vil si totalt 52 helikoptre.

Ifølge Airbus vil dette sette Kongsberg i en unik posisjon som den første enheten utenfor Airbus som blir kvalifisert for slikt arbeid.

– Vi har en påvist kapasitet innen produksjon, reparasjon og overhalingsaktivitet for flyindustrien. Vi er også en strategisk partner til Forsvaret når det gjelder vedlikehold og logistikk, og ser fram til et forsterket samarbeid med Airbus mot et overordnet mål om en økt operasjonell kapasitet for NH90-brukerne, sier divisjonsdirektør for Kongsberg Aerostructures & MRO, Terje Bråthen.

Bestilt for 20 år siden

Det var i september 2001 at Norge bestilte 14 NH90 kystvakt- og fregatthelikoptre, med opsjon på 10 redningshelikoptre, med en budsjettramme på drøyt seks milliarder kroner. Dette var knapt seks år etter at helikoptertypen fløy for første gang.

Innfasinga skulle på papiret ha skjedd i perioden 2005-2008, men i stedet måtte Norge vente til perioden 2011-2016 på å motta seks helikoptre i en foreløpig versjon. I 2017 ble det første NH90-helikopteret i endelig versjon mottatt av Forsvarsmateriell.

De seks helikoptrene som ble levert i foreløpig versjon, skulle ifølge statsbudsjettet for i fjor bli ferdig oppgradert i løpet av 2022.

Dette er blitt utsatt til 2023 og fører til vesentlig lavere helikoptertilgjengelighet enn planlagt. Det er først neste år at Forsvaret nå forventer å ha initiell operativ evne med NH90 på fregattene.

Oppgradering

NH90 Block 2 Oppgraderingen dreier seg om:

1. Oppgradering‐ og integrasjon av Identification Friend or Foe (IFF) til Mode 5 Level 2

2. Integrasjon av Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS‐B)

3. Integrasjon av Petformance Based Navigation (PBN) med tilhørende digitale kartløsninger

4. Oppgradering fra Link 11 til Link 22

5. Oppgradering av VHF- og UHF-radioer til Saturn, inkludert ny krypto.

6. Installasjon av Satcom til bruk i hele helikoptrets operasjonsområde

7. Oppdateringer av sonarsystemet, herunder

a. Videreutvikling

b. Anskaffelse av reservedeler

8. Integrasjon av Automatic Information System (AIS) / Warship‐AIS (W‐AIS)

9. Oppgradering av elektrooptisk system (EOS) med dagkamera og infrarød kapasitet, inkludert

datalagringskapabilitet.

10. Videreføre støttesystemer gjennom nødvendig oppgradering av:

a. Misson planning-systemet

b. General Purpose Avionics Test Equipment (GPATE)

c. Software Loading Tool (SWLT)

d. Avionics System Intefration Rig (ASIR)

e. Aircraft Ground Equipment (AGE)

f. Trainingssystemer/dokumentasjon

Med alle forsinkelsene vil Norge, slik tidsplanen er nå, akkurat rekke å få levert alle helikoptrene i endelig versjon i tide til oppgraderingsprogrammet starter.

Prosjektet planlegges gjennomført i samarbeid med andre NH90-brukernasjoner.

Det flernasjonale utviklingsprogrammet skal starte i 2023, og arbeidet på de norske helikoptrene skal utføres fra slutten av 2020-tallet. Nederland har for øvrig signalisert et ønske om integrasjon av det norske NSM-missilet i forbindelse med NH90-oppgraderinga.

NH90 Block 2, med nye sensor-, navigasjons- og kommunikasjonsløsninger (se faktaboks), regnes som nødvendig for at helikoptrene skal ha relevant funksjonalitet og operativ kapasitet for å løse sine oppdrag.

I Fremtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2021-2028 er kostnadsanslaget 1,3-1,8 milliarder kroner.

Her heter det at NH90 skal oppdateres mot slutten av perioden for å møte fremtidige regelverkskrav for luftromsoperasjoner, samt for å kunne operere effektivt i samvirke med allierte også i fremtiden.