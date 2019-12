Air France tester selvkjørende bagasjetraktorer

I Frankrike finnes det nå en autonom løsning som skal gjøre bagasjehåndteringen på flyplasser raskere – og mer effektiv. Det er Air France som tester ut selvkjørende bagasjetrantorer i Toulouse.

Teknikken bygges av Charlatte Autonom i samarbeid med Navya, og selve traktoren kalles for Autonom Tract AT135. Rent utseendemessig skiller ikke kjøretøyet seg nevneverdig fra andre bagasjetraktorer, bortsett fra at den har en rekke sensorer. Disse består av fem lidarer, kamera foran og bak, samt GPS-navigasjon. Traktoren drives av strøm, og har et batteri på 32 kWh, en topphastighet på 24 km/t, og den skal klare å trekke opptil 25 tonn.

Fakta Autonom Tract AT135 Motor: Elektrisk Maks effekt: 23 kW Topphastighet, manuell kjøring: 25 km/t Topphastighet, selvkjørende: 15 km/t Maks trekkvekt: 25 tonn Batterikapasitet: 32 kWh Vekt: 4215 kg Sensorer: Fem lidarer To kameraer Enhet for treghetsmåling (Inertial Measurement Unit) GPS Innhold

Har store planer for teknikken

Systemet fungerer slik at en operatør velger om traktoren skal kjøres autonomt eller manuelt. I selvkjørende modus velges destinasjonen ved hjelp av en pekeskjerm. Den store gevinsten er at man slipper å ha personale som kjører de tidkrevende strekningene mellom flyene og bagasjeutlevering/garasje – og Air France har store planer for teknikken.

– Ambisjonen er å ytterligere optimere organisasjonen vår, og forbedre kundenes reiseopplevelser. Denne testen er det første steget mot en bredere utrustning av autonome kjøretøy ved flyplassene våre, sier sjefen for it- og teknikkutvikling, Vincent Euzeby, hos Air France i en pressemelding.