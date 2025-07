Agnete Johnsgaard-Lewis blir ny konsernsjef i Bane Nor

– Folk må ha tillit til at hvis de velger jernbanen, så kommer de seg fram som de skal på en god og sikker måte. Å reise med tog er bærekraftig, og jeg gleder meg til å bidra til å fortsette å bygge tillit til jernbanen, slik at flere velger tog, sier Johnsgaard-Lewis i en pressemelding.

Agnete Johnsgaard-Lewis har ifølge Bane Nor omfattende erfaring innen kompleks operasjonell drift, teknologi og prosjektutvikling. Hun har hatt ulike roller i Shell-konsernet, både i Norge og internasjonalt. Johnsgaard-Lewis er utdannet sivilingeniør og har jobbet med tekniske fag i mange år.

Hun har også hatt overordnet ansvar for igangsettelse av nye installasjoner og ledet store investeringsprosjekter innen teknologi og organisasjon, fremgår det av pressemeldingen.

– Styret i Bane Nor har gjennom en grundig rekrutteringsprosess sett etter en konsernsjef med solid ledererfaring fra operasjonell drift i komplekse industrielle settinger, som har en sterk forståelse for kvalitet, ressursstyring og helse, miljø og sikkerhet (HMS), sier styreleder Per Sanderud i uttalelsen.

Per Sanderud overtok som styreleder i Bane Nor i juni. Foto: Terje Pedersen/NTB

Den tidligere NVE-direktøren overtok så sent som i juni som styreleder i Bane Nor etter Cato Hellesjø som ansatte den forrige konsernsjefen, Thor Gjermund Eriksen. Sanderud har også vært departementsråd i både Samferdselsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Må håndtere komplekse situasjoner

Ifølge styrelederen har det også vært avgjørende at den nye lederen kan håndtere komplekse situasjoner, samt utvikle systematisk virksomhetsstyring og kontinuerlig forbedringsarbeid.

– Videre har vi lagt vekt på evnen til å mobilisere organisasjonen og sikre effektiv prosjektstyring, spesielt i lys av store utbyggingsprosjekter og de tilknyttede risikoene, sier Sanderud.

Det var i februar at Thor Gjermund Eriksen annonserte sin avgang som konsernsjef.

Thor Gjermund Eriksen annonserte i februar at han gikk av som konsernsjef. Foto: Arash A. Nejad

– Det er en en kjent sak at jernbanesektoren har en komplisert styringsstruktur, der departement er svært tett på det operative. Det gir ikke det rommet for den type ledelse som jeg er god på, sa han til TU den gang.

Eriksen som bare satt som konsernsjef i drøye halvannet år, pekte på styringsformen fra departementet som årsak til at han valgte å trekke seg etter kort tid.

I fjor var den tidligere konsernsjefen i møte med Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet 67 ganger, viser en kartlegging TU gjorde. Det utgjør nesten 1,5 gang i uken, om man legger til grunn fem ukers ferie i året.

Hyppige lederskifter

Også den tidligere Bane Nor-sjefen, Gorm Frimannslund, gikk av på dagen i mars 2023 i kjølvannet av problemene med Follobane-utbyggingen.

Gorm Frimannslund gikk av på dagen som Bane Nor-sjef i mars 2023. Her fra en pressebrief i forbindelse med problemene på Follobanen. Foto: Eirik Helland Urke

Prestisjeprosjektet rakk kun å være i drift i åtte dager før det måtte stenge i 2,5 måned. Frimannslund, som satt som konsernsjef i seks år, høstet kritikk for håndteringen av problemene.

Blant dem som da ment det var riktig å skifte ut konsernsjefen var Jane B. Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

– Vi synes det over tid har vært lite driftserfaring i toppledelsen, sa hun til TU da Frimannslund gikk av.