Gorm Frimannslund går av som konsernsjef i Bane Nor – bekrefter at Follobaneproblemene har vært utslagsgivende

Konsernsjef Gorm Frimannslund går av med umiddelbar virkning. Det opplyser Bane Nor i en pressemelding på sine hjemmesider tirsdag formiddag.

Beslutningen er tatt sammen med styret i Bane Nor etter en krevende periode for den norske jernbanen, skriver selskapet.

– Med utgangspunkt i at vurderingen av foretakets ledelse er en av styrets aller viktigste oppgaver, har jeg forståelse for styrets beslutning. Jeg ser nå fram til at vi sammen kan rette fokuset mot å bedre driftsstabiliteten på jernbanen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til Teknisk Ukeblad.

Frimannslund har vært konsernsjef i Bane Nor siden 2016.

Har hatt klare forventninger

Henning Bråtebæk konstitueres som ny konsernsjef fra og med tirsdag. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift, som mandag formelt ble overdratt til Bane Nor.

– Med Bråtebæk som konstituert konsernsjef har Bane Nor nå de beste forutsetninger for å jobbe godt med integreringen av Spordrift og prioritering av drift og vedlikehold, sier Nygård.

Han roser Bane Nor styret for måten de har ventet med denne avgjørelsen til etter at Follobanen ble åpnet 5. mars.

– Det er min forståelse at styret har gitt foretaket nødvendig arbeidsro til å håndtere denne krevende situasjonen. Når det er sagt deler jeg styrets oppfatning av at det er mange saker som peker i retning av at det nå må tas grep i Bane NOR, både når det gjelder bedre styring av de store utbyggingsprosjektene og styrking av sikkerhetskulturen i foretaket, sier Nygård.

Ministeren understreker at han ved flere anledninger har drøftet årsakene til utfordringene i Bane Nor med styret.

– Jeg har i dialogen med styret uttrykt en klar forventning om at styret bør vurdere behovet for tilpasninger eller endringer i foretaket, dersom styret opplever at det ikke gjennomføres tilstrekkelige forbedringer, sier han.

Vil ikke kommentere

Av Bane Nors årsrapport fra 2021 fremgår det at Frimannslund da hadde en årslønn på 3.035.000 kroner. Videre står det at konsernsjefen har rett til sluttvederlag tilsvarende 12 måneders grunnlønn ved pålegg fra styret om fratredelse. Dette reduseres om han får ny jobb, men han skal ha minst et halvt år i etterlønn.

TU har vært i kontakt med Bane Nor. Frimannslund ønsker ikke å kommentere saken og viser til pressemeldingen på Bane Nors hjemmesider. Til bygg.no sier Frimannslund at avgjørelsen ble tatt mandag.

– Etter en krevende periode på jernbanen er det naturlig at eier vurderer toppleder. Etter seks år som konsernsjef er det heller ikke unaturlig med et skifte. Gitt den situasjonen som Bane Nor er i så er dette en løsning som er til det beste for foretaket. Det er viktig at en konsernsjef har god støtte fra eier, sier i pressemeldingen.

Han legger til at Follobaneproblemene har vært utslagsgivende for avgjørelsen.

– Follobanen ble nok det utslagsgivende, men det har vært flere saker over tid som har vært en belastning for vår eier. Driftsstabilitet er et av flere andre tema. Bane Nor har et viktig samfunnsoppdrag som en ny konsernsjef nå tar videre. Jernbanen er viktig i det grønne skiftet som er i gang.

Follobaneproblemene

Det har stormet rundt Bane Nor helt siden åpningen av Follobanen i desember, da prestisjeprosjektet kun rakk å være i drift i åtte dager før det måtte stenge i 2,5 måned.

Frimannslund har i denne perioden høstet mye kritikk for håndteringen av problemene.

Med en prislapp på 37 milliarder kroner er Follobanen landets aller største landbaserte samferdselsprosjekt noen sinne.

Bane Nor opplyser at Frimannslund vil være til disposisjon for selskapet frem til og med januar 2024.