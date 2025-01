Aftenposten: Togselskaper opplevde Bane Nor som handlingslammet

Vy, Go Ahead og SJ er kritiske til måten Bane Nor håndterte situasjonen da togene i hele landet ble stående 1. juledag i fjor. Blant annet mener togselskaper at de ble innkalt til møte med Bane Nor for seint. Togselskapene burde også fått prognoser tidligere, slik at de kunne tilpasset seg, mener de.

– Vi opplever det som handlingslammelse hos Bane Nor, skriver Vy i dokumenter Aftenposten har fått innsyn i.

– Bane Nor har ansvaret for sikkerheten på jernbanen. For liv og helse. Å ivareta sikkerheten er ikke handlingslammelse, det betyr at vi tar situasjonen på alvor, svarer Bane Nor-presseansvarlig Anne Kirkhusmo til avisen.

Visste ikke rotårsaken

Tirsdag ettermiddag var Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn innkalt til hastemøte hos samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om togstansen i romjulen.

– Vi visste ikke rotårsaken, og da er alle scenarioer oppe. Det hadde vært angrep på infrastruktur i Finland samme dag. Vi har sett kabler blitt kuttet i Nordsjøen, sa Thor Gjermund Eriksen til pressen etter møtet.

Problemet oppsto i en brannmur, som avviste meldinger mellom deler av kommunikasjonssystemet GSM-R, har de tidligere fortalt.

– Det oppsto en feil i vår indre brannmurløsning som kontrollerer og distribuerer trafikken internt i vår operasjonelle infrastruktur, sa Kirkhusmo til Digi tirsdag.