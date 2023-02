AF-Gruppen økte omsetningen med 12 prosent

AF-Gruppen økte omsetningen fra 2021 til 2022 med 12,0 prosent til 31,205 milliarder kroner. Det opplyser selskapet i en pressemelding. I fjerde kvartal var omsetningen på 8,568 milliarder kroner, 5,6 prosent mer enn i samme kvartal året før.

Resultat før skatt ble på 502 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 635 millioner året før. For hele året ble resultatet før skatt på 1400 millioner kroner, ned fra 1580 millioner kroner i 2021.

– Vi oppnår svært god lønnsomhet i store deler av konsernet i kvartalet, spesielt innenfor offshore og energi og miljø. Anlegg leverer en tosifret driftsmargin, og Betonmast viser positiv utvikling og leverer et godt resultat i kvartalet. Innen bygg og Sverige er den samlede lønnsomheten ikke tilfredsstillende på tross av at flere enheter i begge virksomhetsområdene leverer svært solide resultater. Det er for stor variasjon i enhetenes prestasjoner, og vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet i 2022, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF-Gruppen.

– I 2022 har vi inngått kontrakter for flere store, komplekse prosjekter med høy samfunnsnytte. AF-Gruppen har blant annet fått to oppdrag fra Oslo kommune knyttet til ny vannforsyning i Oslo, og vi jobber med flere vindkraftprosjekter i Sverige. Vi er valgt som entreprenør for ny flyplass i Mo i Rana, der vi ennå er i samspillsfasen. I tillegg har vi inngått avtale om å bygge ny kabeltunnel i Oslo, og vi utfører prosjekter innen både nybygg og rehabilitering for å ta vare på det som allerede er bygget. Dette er utfordrende prosjekter der vi får brukt vår kompetanse og gjennomføringsevne. Slike oppdrag er viktige for at vi fortsatt skal tiltrekke, utvikle og beholde markedets beste ledelses- og fagkompetanse, sier Tøftum.