Advansia vil overgå myndighetenes anbefalinger om strålevern

Elektromagnetisk stråling i nye bygg bør begrenses til 0,4 mikrotesla (µT), lyder anbefalingen fra Statens strålevern. Grenseverdien er ikke nedfelt i strålevernforskriften, og det er ikke dokumentert helserisiko ved langvarig eksponering for stråling i dette sjiktet. Faktisk er stråling under 200 mikrotesla fra høyspentledninger vurdert som trygt, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).