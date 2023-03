– Jeg vet ikke hvor mange ganger statsråden brukte ordet beklager. Jeg har aldri sett en politiker legge seg så langflat, sier leder Inge Even Danielsen i Norske Reindriftsamers Landsforbund til Adresseavisen.

Aaslands tilstedeværelse i et møte tidlig torsdag ettermiddag skal ha vært uventet, ettersom reineierne kun var forberedt på å møte landbruksminister Sandra Borch (Sp).

– Han sa at det var nødvendig å få behandlingen av saken inn på et bedre spor. Prosessen måtte bli bedre, og andre departementer skulle involveres for å skaffe bedre fagkunnskap, sier Danielsen.

– Avgjørende for å komme videre

Møtet skjedde kort tid før det mer omtalte møtet mellom Aasland og sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Det var greit å høre. De lovet at de skulle skjerpe seg, sier Leif Arne Jåma, lederen for reineierne i den sørlige delen av Fosen reinbeitedistrikt.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter at han har beklaget overfor reineierne på Fosen for at vindkraftkonsesjonene bryter menneskerettighetene.

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt for reindriftssamene på Fosens mulighet til å dyrke sin kultur, sa Aasland under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier det er viktig at vi nå har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettighetsbrudd å gjøre.

– Det har vært et ønske fra min side at det offisielle Norge beklager menneskerettighetsbruddet, og det har skjedd. Det er avgjørende for at vi skal komme videre. Det er viktig at vi nå har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettighetsbrudd å gjøre, sier Muotka.

Borch: – Må få konsekvenser

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier regjeringen tar kritikk på at prosessen rundt reindriften på Fosen ikke har vært god nok, og sier Høyesteretts dom er klar.

– Høyesterett har avgitt sin dom, og er tydelig der. Det er åpenbart at Høyesterett sier at menneskerettighetene er brutt. Det må også få konsekvenser, sa Borch på en pressekonferanse torsdag.

– Det er svært viktig for regjeringen at det fortsatt skal være bærekraftig reindrift på Fosen, la hun til.