Adidas vil masseprodusere 3D-printede sko

Adidas tilbake med enda en «sneaker» basert på en 3D-printet midtsåle.

Men denne gangen sier bedriften at de er enda nærmere masseproduksjon.

Skoen, som har fått navnet «Futurecraft 4D», vil som den første i sitt slag bruke en prosess med navnet «Digital Light Synthesis» – en teknologi som er utviklet av bedriften Carbon i Silicon Valley.

På markedet til høsten

Teknikerne hos Carbon lager 3D-objekter ved å torpedere en væske med lys, noe som ifølge Adidas vil gjøre det mulig å operere med helt nye produksjonsmengder.

Dette skriver de to bedriftene i en felles pressemelding.

Allerede denne måneden vil Adidas produsere de første 300 parene til bedriftens venner og familie, mens de i løpet av høsten og vinteren vil sende 5000 par 3D-printede sko ut på markedet.

Først mot slutten av 2018 er Adidas klar til å masseprodusere skoen.

Da planlegger firmaet å oppskalere prosjektet slik at 100.000 par blir produsert med «Digital Light Synthesis».

I fjor åpnet Adidas en fabrikk i Tyskland hvor de med hjelp av roboter og 3D-teknologi skal gjøre det mulig å flytte deler av skoproduksjonen hjem fra Asia.

Dette var første gang på over 20 år at sportsbedriften produserte et produkt i hjemlandet sitt.

Artikkelen er tidligere publisert på Ing.dk.