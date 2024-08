Abelias omstillingsbarometer: Norge sakker akterut – igjen

– Det er lett å tro at rike og velfungerende Norge er godt rigget for fremtiden, men det er dessverre ikke tilfelle, sier Abelia-sjefen til Digi.

Abelia publiserer Omstillingsbarometeret for niende år på rad. Hensikten er å måle norsk omstillingsevne – hvor forberedt vi er på en fremtid etter petroleumsalderen.

I denne episoden av podkasten Teknisk Sett snakker vi med Abeila-sjef Øystein Eriksen Søreide, som kort og godt konkluderer slik: – Norge vil, men får det ikke til.

Manglende evne

Nasjonens manglende evne til omstilling skyldes negativ utvikling innen flere områder, som relevant kompetanse, teknologiadopsjon, entreprenørskap og risikokapitalinvesteringer.

Den årlige rangeringen sammenligner oss med 21 vestlige land, der vi ligger midt på treet. Målt mot våre nordiske naboer ligger vi på jumboplass. Årets utgave viser dessverre at vi svekker oss ytterligere.

Et område der Norge presterer godt, er digitale ferdigheter og digitalisering av offentlige tjenester, samt digitale ferdigheter i befolkningen.

Ingen mastersyke

Et sentralt poeng i årets undersøkelse er at vi henger etter på digital spisskompetanse. Dette henger igjen sammen med at færre tar høyere utdanning her hjemme enn i landene rundt oss. Spesielt kritisk er det at færre tar teknologifag.

Myten om den norske mastersyken kan altså legges død.