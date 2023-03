Aasland: – Vi har ikke trenert Fosen-saken

– Det er imidlertid ikke slik at vi har trenert saken, slo Aasland fast da han mandag redegjorde for saken for Stortinget.

Der pekte han på at departementet har hatt en rekke møter med reindrifta, Sametinget og andre berørte.

– Og det er i den forbindelse viktig å huske på at folkeretten gir reindrifta klare prosessuelle rettigheter i form av konsultasjon og medvirkning som vi må og skal følge, sa Aasland.

VG har gått gjennom dokumentene i saken for å finne ut hvorfor det har tatt så lang tid å finne en løsning etter at Høyesterett i oktober 2021 kjente konsesjonsvedtakene om byggingen av to vindkraftverk, Roan og Storheia, på Fosen ugyldige.

Blant spørsmålene reindriftssamene på Fosen stilte for over ett år siden, men som de fortsatt ikke har fått svar på, er på hvilket rettslig grunnlag vindkraftproduksjonen kan fortsette når tillatelsene er ugyldige.

– Uten å få svar på hvilket rettslig grunnlag de har, så er det vanskelig å ha tillit til prosessen, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til VG.

Olje- og energidepartementet har hele tiden fastholdt at planen er å fatte nye vedtak der samenes rettigheter ivaretas. Men regjeringen har samtidig fastholdt at høyesterettsdommen ikke betyr at vindturbinene må fjernes.