Aasland: Ikke rettslig grunnlag for å rive vindmøllene på Fosen

Det slo olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fast da han mandag redegjorde for Stortinget om den betente Fosen-saken.

Der viste han blant annet til at reindriften og Sametinget mener dommen fra Høyesterett – som slår fast at konsesjonen som ble gitt til to vindkraftverk på Fosen, bryter med samenes rettigheter – ikke kan leses på annen måte enn at vindkraftverkene må rives.

– Departementets vurdering at det ikke er rettslig grunnlag for en slik tolkning. Dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort. Inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene. Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig, sa Aasland.

Olje- og energidepartementet jobber nå på spreng for å fatte nye vedtak.

– Blant annet trenger departementet oppdatert kunnskap om den faktiske situasjonen på Fosen og mulighetene for avbøtende tiltak og effekten av disse før et nytt vedtak fattes. Dette vil fortsatt ta noe tid, sier Aasland.

Fosen 11. oktober 2021 falt dommen fra Høyesterett i storkammer om at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen. Konsesjonene er dermed ugyldige.

23. februar i år, etter 500 dager uten en løsning, gikk aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.

Etter fire dager med demonstrasjoner beklaget statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland menneskerettighetsbruddene på Fosen og lover fortgang i prosessen.

De to vindkraftverkene sto ferdige i 2018 og 2019. Det har kostet anslagsvis 6 milliarder kroner å sette opp de i alt 151 vindturbinene.

Storheia og Roan vindkraftverk ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, som har et samlet areal på rundt 4.200 kvadratkilometer. De to kraftverkene legger beslag på til sammen rundt 175 kvadratkilometer. Turbinene er imidlertid plassert på fjellrygger og dermed i områder som er godt egnet som senvinterbeite.

Ifølge Høyesterett vil utbyggingen på sikt føre til tapte beitemuligheter i et slikt omfang at det ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder.

Han sier samtidig at han har forståelse for reindriftssamenes situasjon og lover å ivareta deres rettigheter.

– Situasjonen har vært krevende for dem. Og den har vært uavklart. Jeg forstår godt at dette har vært og er en vanskelig situasjon, sier Aasland.