Aasland forsvarer Melkøya-elektrifisering: – Et fantastisk industriprosjekt

– Snøhvit Future i Hammerfest er et fantastisk industriprosjekt som kutter klimagassutslipp, trygger folks jobber, øker eksportkapasiteten til Europa og gir nye muligheter, men kan også gi utfordringer i kraftsystemet, sa Aasland da han talte til Arbeiderpartiets landsmøte torsdag kveld.

Planene om elektrifisering av Equinors gassanlegg i Hammerfest vil kutte store mengder CO 2 -utslipp, men vil også legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge.

– Debatten i Arbeiderpartiet, dere – mulighetenes parti – må handle om hvordan vi kan realisere industriprosjektet på en måte som gjør at regionen samlet sett blir sterkere og får mer vekstkraft. Ikke om hvilke begrensninger som står i veien for det. Én mulighet er havvind i nord, sier Aasland.

Har snakket med Vedum

Aasland har et lite problem i regjeringen: Senterpartiet har nemlig nylig vedtatt et tydelig nei mot elektrifisering med strøm fra dagens nett.

Aasland tror han kan løse det og sier han har pratet med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum om saken.

– Jeg har lyttet til hva Trygve har sagt etter landsmøtet sitt. Han har sagt vi må ikke komme i en situasjon hvor vi ødelegger kraftsituasjonen, eller forstyrrer kraftsituasjonen, eller gjør det urimelig for nord. Og da må vi finne en god løsning på det. Det er jeg helt overbevist om at regjeringen kommer til å gjøre, sier Aasland til NTB.

Havvind?

Equinors søknad om elektrifiseringen er for tiden til behandling i departementet.

– Vi tar sikte på å kunne avklare det før sommeren, men den er avhengig av at vi finner en god løsning for kraftsituasjonen i Finnmark, sier Aasland.

– Tenker du at løsningen er havvind?

– Det er flere ting som er løsningen. Det viktigste er nett. Det legger grunnlaget for mer kraft. Det legger også muligheten for at de bedriftene som har søkt nettilknytning og enda ikke fått det, kan få nettilknytning. Og det legger til grunnlag for at vi kan bygge ut mer havvind, sier han.

Aasland fortalte i sin landsmøtetale at regjeringen jobber hardt for at et område for havvind i nord kan lyses ut allerede i 2025.

Skal vedta ny politikk

Energiministeren sier også at det må bygges ut mer nett i nord.

– Debatten om elektrifisering av olje- og gassektoren, særlig i nord, har kunstige motsetningsforhold. Vi må søke mulighetene, dere. Ikke grave oss ned i begrensningene, sa Aasland i talen.

Arbeiderpartiets landsmøte skal fredag vedta ny energipolitikk. Aasland sitter i redaksjonskomiteen som diskuterer forslagene som er kommet inn, og som skal munne ut i en uttalelse.

Energiutvalg

Til grunn for den nye politikken ligger også rapporten fra Arbeiderpartiets energiutvalg, ledet av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

– Jeg har hørt om eldre mennesker som sitter hjemme og fryser fordi de er livredde for strømregningen sin, sa Nordtun i sin tale til landsmøtet torsdag.

Utvalget hun har ledet vil blant annet begrense utenlandsk prissmitte på norsk strøm og har foreslått flere tiltak for å få ned strømprisene.

– Folk er utålmodige, og da må vi være utålmodige på vegne av dem, sa Nordtun.