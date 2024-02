Aasland avviser vindkraft-tvang mot kommuner som sier nei

– Regjeringen vil jobbe med og ikke mot, kommunen i utviklingen av nye vindkraftprosjekter, skriver Aasland i et skriftlig svar til Stortinget.

Han fikk spørsmål av Frps Erlend Wiborg om Indre Østfold kommune, som i forrige uke sa enstemmig nei til et planlagt vindkraftanlegg. Aasland avviser at regjeringen har lyst til å overkjøre vedtaket.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Hun koordinerer store kraftprosjekter — fra en liten øy i havgapet

– Dette mener jeg i praksis er uaktuelt, svarer Aasland.

Han påpeker at regjeringen endret regelverket i plan- og bygningsloven i fjor, nettopp for å gi mer makt til kommunene i vindkraftsaker.

Samtidig sier han regjeringen i prinsippet kan tvinge fram en statlig reguleringsplan, men dette er altså ikke særlig aktuelt.

Aasland svarer på et spørsmål om Indre Østfold spesielt, men ordlegger seg generelt. Departementet bekrefter overfor NTB at svaret gir uttrykk for hva som «generelt følger av lovverket og av regjeringens politikk for vindkraft når det gjelder eventuell bruk av statlig reguleringsplan».

Det er selskapet Zephyr som har ønsket å bygge et vindkraftverk med 31 turbiner i Hobøl og Spydeberg i Indre Østfold. Kommunestyret har sagt enstemmig nei til planene.