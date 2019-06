Å rake hagen kan være et slit. Løsningen kan være en elektrisk løvblåser

Det er på ingen måte nytt, men nå har det kommet mange alternativer med batteri. Spørsmålet er om man trenger det. De fleste hager er ikke større enn at en skjøteledning rekker. En som går på nettstrøm er som regel kraftigere og er ikke begrenset av batteriet. De går helt til du er ferdig med plenen, og ikke bare til batteriet erklærer at det ikke orker mer.

Vi har også proffmodeller med bensinmotor som virkelig gjør vei i løvhaugen. Men av hensyn til de som plages med fossilskam lar vi de ligge. De er mer for parkvesen uansett, og naboene blir nok glade for at du ikke kjøper en slik.

Vi har konsentrert oss om de som går på batteri. De er mye mer hendige enn de som må trekke en ledning rundt busker og trær, og koster ikke mer enn de nettdrevne om du har batteri og lader fra før. Har du ikke det blir det mye dyrere, for de krever batterier med kapasitet skal de vare lenge nok til å rense opp i en hage med litt størrelse.

Ikke bare løv

En løvblåser er selvfølgelig ikke begrenset til løv. Her er det bare å bruke fantasien. De er ypperlige til å flytte barnåler og kongler, som mange sliter med både i hagen og på hytta. De kan også brukes til å rydde snø selv om dette på langt nær er noen snøskuffe. Et lett snøfall med tørr snø forsvinner raskt fra trapper og oppkjørsler når du trykker på knappen. For ikke å snakke om hvor raskt bilen blir fri for det hvite stoffet. Er du av den slappe typen som bare orker å børste bort et lite utsiktshull før du kjører, kan du raskt spare inn hele blåseren med den boten du ikke får om lovens lange arm ser deg. De er også ypperlige til blåse vannet av bilen etter en vask.

Det er viften som beveger luften. I disse løvblåserne finner vi en god blanding av aksialvifter og radialvifter. En aksialvifte blåser lufta tvers gjennom, mens en radialvifte slynger den fra luftinntaket i sentrum og ut i periferien hvor den ledes ut. Det kan være delte meninger om hva som er best, men i denne testen kom aksialviftene bedre ut. I tillegg gjør de designet mer smekkert, slik at blåserne ser ut som rør.

Testing

Når vi testet de ulike løvblåserne er det flere ting som var viktig. Først og fremst hvor effektivt de kunne blåse løv, rusk og rask. Det viktigste her er selvfølgelig hvor mye luft de kan flytte og hvor stor fart luften har. Men batterilevetiden er også viktig. Dette er energikrevende saker, og hvor lang tid du kan blåse på batteriet er betydningsfullt. Prisen er selvfølgelig også viktig, i tillegg til støynivået.

Billigste pris er funnet på nett, og er oppgitt uten batteri. Mange har batterier til andre verktøy og da er det naturlig å holde seg til samme merke. Ellers må man ha nye batterier og lader.

I praksis er det viktig å ha stor kapasitet på slike maskiner, for de trekker mye strøm. Et par er veldig «sultne». Selv om to batterier på Makita-maskinen på til sammen 216 Wh er mye, får man bare 10 minutters driftstid. Milwaukee, som ikke ligger så mye bak i effekt, gir med et 18 volts batteri med 12 Ah, altså også 216 Wh, over 21 minutter driftstid.

Batteriuavhengige data

Når vi har testet har vi valgt et batteri, men fordi mange av blåserne kan ha så mange ulike varianter av batterier har vi også beregnet hvor lenge de går per watt-time.

Alt som går på batteri har begrenset driftstid før det er tomt for strøm. Det er merkbart med løvblåsere, for noen av disse bruker opp energien hurtig. Så kan man spørre seg om det er bra eller dårlig. Jo raskere de forbruker strøm jo mer futt er det i dem. I hvert fall i teorien, for det er flere faktorer som kommer inn også. Ikke minst hvor effektive de er til å flytte luft per watt.

De fleste av løvblåserne kan justere pådraget. Enten via en trinnløs bryter, eller via en knapp for økonomi eller kraft. I praksis er det fullt pådrag som gjelder. Det er sjeldent behov for å redusere kraften i luftstrømmen. Spesielt med de som er svakest.

Forbrukermodellene

Når vi beregner hvor mange sekunder de går per watt-time, ser vi at de to taperne har et veldig høyt tall. Det betyr rett og slett at de blåser lite luft og trekker jobben ut i langdrag, selv om de oppgis å ha en høy lufthastighet. Det tallet tar vi med en klype salt, for de to som kommer dårligst ut har heller ikke oppgitt volumet i m3/min. Det er nok fordi det er ynkelig lavt.

Ser vi på de to andre forbrukermodellene oppgir Ryobi sin å ha en lav lufthastighet og heller ikke så høyt volum. Likevel opplevde vi den som litt mer effektiv enn 36-voltmodellen til Bosch.

Proffmodellene

Alle proffmodellene blåste bedre enn forbrukermodellene. Det var å forvente, for de koster rundt dobbelt så mye. For å gjøre en god nok jobb, hvor det er mye og til dels bløtt løv, må man faktisk opp i en slik for å få noe som duger. Men selv her går det tregt om man skal blåse vått løv fra gressplener som ikke er klippet på en stund.

Konklusjon

Er dette noe en hageeier bør ha? Vi mener det, men for all del ikke en av de to taperne. De beste er modellene fra Makita og Milwaukee. De gjør vei i vellinga. Førstnevnte blåser best og har mest behagelig lydnivå, men er tyngre, litt mindre ergonomisk og må bruke doble batterier. Dette er faktisk delt førsteplass. Velg den du har batterier til, eller den serien du vil satse på.

Alternativt ta en titt på en modell med ledning. Den er noe herk i seg selv, men her er det sjelden spart på ytelsen.

Makita DUB362Z.

Makita DUB362Z

Denne løvblåseren er den i testen som blåser aller best. Litt bedre enn Milwaukee. Selv om vi måler høye dB-tall, virker den ganske stillegående fordi frekvensbåndet er mer behagelig enn mange andre. Men den «brenner» batteriene raskt, og det er hele to av dem. For å drive 36 volt verktøy som dette bruker Makita to 18 volts seriekoblede batterier. Det gjør logistikken med lading og håndtering mer krevende. Ved å bruke 36 i stedet for 18 volt reduseres amperstyrken som batteriene må levere og da slipper man unna med å lage et batteri beregnet på høy strømstyrke, som trengs når man har en så kraftig motor.

Milwaukee M18 FBL-0.

Milwaukee M18 FBL-0

Den nye løvblåseren fra Milwaukee er ikke like effektiv som Makitaen, men forskjellen er ikke stor. Den virker litt mer høylytt også på tross av at vi måler 1 dB mindre. Fordelen er at den kan bruke det nye 12 Ah-batteriet, og da holder den veldig lenge. I konkurransen mellom de to, som har akkurat like mye energi i batteriene når man bruker to 6 Ah batterier fra Makita, så klarer Milwaukee å få mer «vind per watt». Maskinen er også mer hendig i bruk.

Bosch ALB 18 LI.

Bosch ALB 18 LI

Det er ikke så mye positivt å si om denne løvblåseren annet et den er lett, går lenge på lite strøm og er stillegående. Men blåse løv? Nei, det duger den ikke til, om det da ikke er på tørt løv på asfalt eller betong – og selv det blåser ikke langt. Den har svært store vansker med å flytte løv på underlag som yter mer mostand enn betong. Den er billig, men likevel ikke verd pengene. Ikke kjøp denne.

Bosch ALB 36 LI.

Bosch ALB 36 LI

Den ser temmelig lik ut som 18-voltmodellen, men spenningen er det dobbelte og strømforbruket er nesten fire ganger høyere. Det hjelper godt, selv om det ikke er nok til å bringe Bosch inn i teten. Men den gjør i det minste en anstendig jobb. Om du har andre verktøy med Bosch 36 volt batteri kan den være et naturlig valg.

Ryobi OBL18JB.

Ryobi OBL18JB

Av modellene i forbrukerklassen er det denne som vinner. Den blåser oppunder det proffmodellene klarer. Vi liker også ergonomien og balansen i håndtaket med den trinnløse bryteren. Men den bråker voldsomt. Vesentlig mer enn de andre i testen. Det har ikke bare med dB(A)-nivået vi målte, men også med frekvensområdet. Ryobi har nettopp lansert et 9 Ah høyeffektbatteri, og det bør gi over en halvtime driftstid.

Black&Decker GWC3600L20

Løvblåseren fra Black&Decker er en kombimaskin. Den kan både blåse og suge opp løv og kommer med en oppsamlingspose. I utgangspunktet smart, selv om det trekker opp prisen. Og så var det ytelsen da. Denne havner i klassen; ikke kjøp. Vi testet den ikke som løvsuger, for den duger ikke som løvblåser. Den blåser lenge, men det er fordi den trekker ut energien over altfor lang tid. Den er rett og slett undermotorisert.

Dewalt DCM572N

Den gule konkurrenten fra DeWalt er deres toppmodell som benytter et 54 volts batteri. Det betyr ikke at den er tilsvarende mye kraftigere, men den slipper unna med mindre strømstyrke og rimeligere ledningsnett. Den har akkurat like mange watt-timer i batteriet som Makita med sin doble 18 volt, men de bruker wattene mer sparsomt. Forutsatt at den har like god virkningsgrad betyr det litt lavere blåseeffekt, og det har den.

Dessverre er dette også den dyreste modellen, men selvfølgelig den du skal kjøpe om du allerede har disse batteriene.

EGO LB5300

Ego er en ny kinesisk aktør på markedet for hageredskaper som har alle intensjoner om å utfordre de store. Vi testet den med et 4Ah batteri som kanskje er i tyngste laget, men et 2Ah sammenlikner nok bedre med de andre i testen. Batterispenningen er det Ego kaller 56 volt, men det blir ikke riktig sammenliknet med de andre som oppgir belastet spenning. Da blir det 50,4 volt.

Ego gjør godt fra seg i løvhaugen. Den har til og med en turboknapp som får motoren til å yte sitt aller beste. Kanskje litt overdrevet når all reguleringen ellers er lagt til en knapp. Når man leser spesifikasjonen på lufthastighet og volum kan man få feil inntrykk. Denne blåseren er helt oppe i teten.

Proffmodeller

Makita DUB362Z Milwaukee M18 FBL-0 Dewalt DCM572N EGO LB5300 Spenning i volt 18 18 54 50,4 Testet batteri Ah 6 5 3 4 Testet batteri Wh 216 95 162 201,6 Utholdenhet på batteri i sek 605 541 920 1320 Sek. driftstid per Wh 2,80 5,69 5,68 6,50 Oppgitt max luftvolum m3/min 13,4 12,7 12 7,3 Oppgitt max lufthastighet km/t 194 193 207 176 Målt støy dB(A) ved øret 85 84 88 86 Vekt uten batteri 2,95 2,25 3,21 2,3 Nettpris u batteri 1790 1735 2101 1990

Forbrukermodeller