Å prate med fagfolk er bare delvis beroligende

I ukens episode prater vi med to av fagekspertene i det rådgivende konsulentselskapet Sweco. Avdelingsleder Phan Åge Haugård inviterte til en klimaprat sammen med sin kollega Øystein Rapp, som er «fagekspert overvann og flom».

Klimatilpasning nødvendig

Fjorårets storm «Hans» påførte bygninger og innbo skader for 7,4 milliarder kroner. Hendelsene på Voss, i Ullensvang og raset langs Nordlandsbanen er ytterligere hendelser som bekrefter bildet av at klimaet blir stadig villere. Resultatet er store skader på landskap, infrastruktur, bygninger og innbo, og selvfølgelig alvorlige og unødige menneskelige belastninger.

På med klimabriller

I denne episoden kan du høre Haugård og Rapp fortelle om arbeidet som gjøres for å klimatilpasse Norge for en villere og våtere fremtid, i tillegg til forventet havnivåstigning. Et av hjelpemidlene de nå bruker er VR-briller – såkalte «klimabriller» på Sweco-språk. Ved hjelp av virtuell presentasjon er det mye lettere å formidle hva fremtiden vil bringe, enn ved bruk av tall i tabeller.

Her kan du høre hva de to rådgivende ingeniørene tenker om fremtiden og hvordan de jobber for å forberede sine oppdragsgivere rundt om i landet på det som kommer.