93 prosent færre flypassasjerer i Norge

I forrige uke gikk antall flypassasjerer ved norske flyplasser ned med 93 prosent i forhold til samme uke i fjor. For utenlandsreiser er nedgangen på hele 98 prosent, ifølge Avinor. Tallene er foreløpige, med 1-2 prosent usikkerhet.

Senere i dag presenterer Avinor trafikktallene for hele mars.

97 prosent nedgang ved OSL

I det spesielle kartet øverst i artikkelen kan du se alle flyvningene til og fra norske flyplasser akkurat nå. Tirsdag var det bare 67 flyvninger fra Oslo Lufthavn, der det normalt ville vært hundrevis. Søndag var det 97 prosent færre flyvninger fra Norges hovedflyplass.

På verdensbasis var det ifølge Flightradar24 bare 67 420 kommersielle flyvninger i verden, noe som er mer enn 100 000 færre enn det var for bare noen uker siden.

Flytrafikken i verden de siste ukene. Skjermbilde: Flightradar24

Noen vil kanskje være overrasket over at det i det hele tatt finnes så mange fly i lufta fortsatt, all den tid reiserestriksjonene er massive verden rundt, og flere titalls flyselskaper har lagt ned hovedtyngden av virksomheten. Men store deler av trafikken er nå godstrafikk, og det er fortsatt mange passasjerer som flys hjem fra hvor enn i verden de befinner seg.

SAS med rekordflyvning

Dette SAS-flyet foretok den lengste non stop-reisen i selskapets historie, mellom Stockholm og Lima. Skjermbilde: Flightradar24

Tirsdag landet et SAS Airbus A350 i Lima for å plukke opp 210 strandede skandinaver, etter en 14 timers reise fra Stockholm. Med 12 000 kilometer er dette faktisk den lengste reisen et SAS-fly har foretatt noen gang.

Den svenske tjenesten Flightradar24 følger all verdens kommersielle flytrafikk i sanntid, ved hjelp av et nettverk av såkalte ADS-B-mottakere, satelittdata og andre kilder. Kartet øverst i artikkelen er en spesialtilpasset versjon av deres sanntidskart, som viser alle flyvninger til og fra norske flyplasser. Ved å peke på hvert fly kan du få opp mer informasjon om hvilket fly det er, hvor det er på vei og mange andre opplysninger. Du kan også zoome og flytte på kartet.

Både SAS og Norwegian har permittert tusenvis av ansatte, og setter de fleste flyene på bakken. Widerøe preges av at ni småflyplasser er stengt. Over hele verden har flere titalls flyselskaper nå redusert aktiviteten med 90-100 prosent.