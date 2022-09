90 dødsfall på norske veier så langt i år – disse står klare til å rykke ut hver gang det skjer

Det kan være midt på natten, under julemiddagen, mens rakettene skytes opp på nyårsaften eller en tidlig sommermorgen. Når telefonen fra Vegtrafikksentralen ringer hiver de seg rundt og drar ut mot ulykkesstedet så fort det lar seg gjøre.

Når de kommer frem brukes alt fra målebånd, 3D-skannere og droner til fotoapparat for å dokumentere den alvorlige hendelsen. I mange tilfeller sitter offeret fremdeles fastklemt i kjøretøyet.

– Man vet aldri hva eller hvem man vil møte før man kommer frem. Siden vi er noen av de aller første på stedet, og jobber i det vaktområdet vi bor i, kan vi i verste fall risikere at offeret er nær familie eller en bekjent. Det er den største skrekken, forteller Jan Ivar Moen.

Storstilt kartlegging

Moen er prosessansvarlig i Statens Vegvesen og har ansvar for kvalitetsarbeidet i forbindelse med ulykkesarbeidet i etaten. Han er en av mellom 60 og 70 stykker som bytter på å ha døgnkontinuerlig vakt i de 13 ulike vaktområdene rundt i landet. Når det skjer en dødsulykke på norske veier kontaktes de umiddelbart.

Så langt i år har arbeidsmengden vært stor. 47 mennesker har omkommet i trafikken i Norge bare i løpet av sommeren. Det er 18 flere enn i samme periode i fjor. Totalt har 90 mennesker omkommet på veiene så langt i år. Det er allerede ti flere døde i trafikken, enn det var i hele fjor.

– Ulykkesundersøkerne rykker ut til alvorlige trafikkulykker og kartlegger hva som skjedde i minuttene før ulykken inntraff, hva som forårsaket selve ulykken og hva som ble konsekvensene av den, forklarer Moen.

Sikrer tidskritiske data

– Men hva skjer egentlig når Vegtrafikksentralen ringer og melder om en dødsulykke?

Moen forteller at det hele starter med at personen fra Vegtrafikksentralen deler så mye informasjon som mulig i første telefonsamtale. Ulykkesundersøkeren ringer så politier for å hente inn mer informasjon om alvorlighetsgraden i ulykken.

– Om det er en dødsulykke, eller høres ut som om det kan bli en dødsulykke rykker vi ut til ulykkesstedet, sier han.

På ulykkesstedet samler ulykkesundersøkeren inn data for Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe og for politiet, en jobb som kan ta mange timer.

– Ulykkesundersøkerne sikrer tidskritiske data, måler opp alle spor og plassering av kjøretøy etter ulykken, og tar bilder av alt som kan være viktig for å forstå ulykken, forklarer Moen.

Mange undersøkelser

I mange tilfeller blir ulykkesundersøkerne igjen på ulykkesstedet når de andre har dratt for å fortsette arbeidet med å prøve å finne ut om det kan ha skjedd noe i forkant av ulykken.

Det gjennomføres i tillegg en inspeksjon av kjøretøyet for blant annet å se etter beltebruk og kontaktpunkt i interiøret på bilen.

Etter dette blir de involverte kjøretøyene fraktet til Vegvesenets kontrollhall for nærmere undersøkelse. Der letes det etter tekniske årsaker på bilen for å finne ut hvorfor det ble en dødsulykke.

– Etter dette skriver vi en teknisk, faktaorientert rapport med beregninger av hastigheter, undersøkelse av involverte kjøretøy, veiforhold og eventuelle skader på vei og veiutstyr, forklarer Moen.

Forhindrer liknende ulykker

De ti siste årene har ulykkesundersøkerne i Statens vegvesen undersøkt rundt 4000 ulykker. I 2500 av disse har de klart å få en god oversikt over hva som var årsak til, eller medvirkende årsak, til ulykkene.

– Hvordan kan arbeidet deres bidra til å forhindre nye ulykker?

– Når vi vet årsaken til ulykken, eller hva som kan ha vært medvirkende årsak til den kan vi sette inn tiltak på det aktuelle strekket som montering av midtrekkverk for å forhindre møteulykker eller utbedring av sideterrenget for å redusere konsekvensene av en utforkjøring, forklarer Moen.