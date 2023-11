880 jordskjelv på Island natt til søndag – utbrudd kan komme når som helst

– Det siste er at det er intet nytt, man venter i spenning på om den magmagangen skal bryte ut eller ikke. Fortsatt er det en del skjelv, men det har roet seg. Det kan være et forvarsel om at magmaen er på vei opp, sier den norske geologen Børge Johannes Wigum, som bor på Island, til NTB.

Tunnelen med magma 800 meter under den lille byen Grindavik er omtrent 15 kilometer lang, skriver Islands meteorologiske institutt.

Magmatunnelen strekker seg fra Kálfellsheiði og sørvest ut i havet utenfor Reykaness-halvøya. Tunnelen, eller gangen som Wigum kaller den, går rett vest for Grindavik.

Det ble registrert over 880 jordskjelv mellom midnatt og klokken 6 søndag morgen, alle under tre på jordskjelvskalaen.

Selv om dette er roligere enn de foregående nettene, mener forskerne ved det islandske meteorologiske instituttet at et det er stor fare for et vulkanutbrudd på havbunnen.

Utbrudd i sjøen

– Man vurdere nå om beboerne i Grindavik kan få lov å hente dyrene sine, som de måtte etterlate under hasteevakueringen, sier Wigum.

Forskerne mener nå at det er litt større sannsynlighet for at et utbrudd kommer ute i sjøen.

– Et utbrudd i sjøen, er det bedre eller verre?

– Det er bedre for Grindavik, da får man ikke lava som kommer opp midt i byen. Det er det verste scenarioet.

Det er fortsatt en mulighet for at den seismiske aktiviteten dør ut.

– Men sannsynligheten for at det blir er utbrudd, virker veldig stor, sier Wigum.

– Føltes som om bakken skulle åpne seg

Basketspilleren Danielle Rodriguez beskrev hennes og kjærestens avreise fra Grindavik under hasteevakueringen lørdag i en tråd på X/Twitter.

Treningen deres med Grindaviks lag hadde blitt avbrutt av kontinuerlige jordskjelv. De var derfor på vei hjem, til en leilighet cirka 15 minutters kjøring fra Grindavík.

«Jeg har aldri fryktet mer for livet mitt. Bakken begynte å riste så mye at jeg tok tak i bilen og i omtrent 30 sekunder føltes det som om den skulle åpne seg under oss og svelge oss begge,» skriver Rodriguez.