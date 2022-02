85 prosent av lærlingene trives på arbeidsplassen

Hovedfunnene i årets lærlingundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet er i all hovedsak positive.

92 prosent sier de er motivert for å lære på arbeidsplassen

85 prosent sier de trives på arbeidsplassen

77 prosent er fornøyd med valg av fag

84 prosent har hatt praksis

Andelen som har blitt mobbet, er nede på 3,6 prosent

Sistnevnte tall er en svak nedgang fra året før.

Av de som oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, svarer 60 prosent at de har fortalt det til noen i bedriften. Kun 34 prosent svarer imidlertid at det ble gjort noe for å få slutt på mobbingen.

Undersøkelsen viser at en del av lærlingbedriftene har litt å gå på hva gjelder planlegging og vurdering av lærlingene. Kun 67 prosent svarer ja eller ja, til dels på spørsmål om bedriften har laget en plan for hva de skal lære.

71 prosent svarer at de har hatt en helårsvurdering med en i bedriften eller opplæringskontoret, der de går gjennom hva de har lært og hva de skal lære fremover. Nærmere 20 prosent svarer at de har samtaler, men ikke hvert halvår.