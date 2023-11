– Medlemskapet har potensial til å utløse milliardinvesteringer til økt produksjonskapasitet i norsk forsvarsindustri, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Kontingenten er på 190 millioner kroner. I tillegg setter regjeringen av inntil 500 millioner kroner som kan gis til bedrifter som søker om støtte gjennom Act in Support of Ammunition Production (ASAP) og som vil øke sin produksjonskapasitet i Norge.

Nammo øker produksjonen

Dette gjelder også Nammo, som den senere tid har signalisert at de ønsker å utvide sin produksjon både i Norge og i de andre landene de opererer i.

– Vi har plassert flere store kontrakter hos Nammo det siste året, og vi har forskuttert utbetalinger slik at produksjonstempoet kan økes raskere, sier Gram.

– Likevel tærer donasjonene til Ukraina på beredskapslagrene i Vesten, og vi må være forberedt på å stå i dette i lang tid. Vi må derfor øke volumet og tempoet i hele Europa, hvis det skal monne.

Resultat i februar

ASAP har et fond på 500 millioner euro. Norge betaler om lag 190 millioner kroner i kontingent for at norsk industri skal kunne søke om midler.

Europeiske forsvarsbedrifter som vil utvide sin kapasitet, kan søke fondet om å få dekket inntil 45 prosent av investeringskostnadene. Søknadsfristen i ASAP er medio desember, og resultatene ventes i februar.

– Det betyr at norsk forsvarsindustri raskere vil kunne øke produksjonen hvis søknaden skulle bli godkjent i ASAP. Dette er godt nytt for industrien, og det er godt nytt for vår beredskap, sier forsvarsministeren.

Åpnet av kronprinsen

Gram kommer med nyheten samme dag som kronprins Haakon åpner forsvarsindustrikonferansen i München.

Temaet for konferansen er norsk-tysk forsvarsmateriell- og industrisamarbeid og hvordan dette bidrar til å styrke Natos, Tysklands og Norges forsvarsevne.

– Tyskland er vår viktigste europeiske partner for samarbeid om forsvarsmateriell og en stor og viktig alliert i Nato, sier forsvarsministeren.

I løpet av to år har Norge inngått to kontrakter med en ramme på nær 60 milliarder kroner for å anskaffe nye stridsvogner og ubåter.

– Norge og Tyskland skal også utvikle neste generasjons langtrekkende presisjonsvåpen sammen, sier Gram.