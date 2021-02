60 prosent av oppdrettsanleggene har landstrøm. Klynge mener resten må elektrifiseres på annet vis

I 2018 anslo ABB og Bellona at omtrent halvparten av alle oppdrettsanlegg var elektrifisert med landstrøm og at potensialet for videre elektrifisering var stort. Ytterligere elektrifisering kunne kutte 300.000 tonn CO2, ifølge rapporten. Samme år konkretiserte DNV potensialet til at 80 prosent av anleggene kunne kobles til landsstrøm.