60 år siden første Andøya-oppskytning

I dag, 18. august 2022, er det nøyaktig 60 år siden den første rakettoppskytningen fra Andøya, bare fem år etter at Sovjetunionen skjøt opp Sputnik.

Raketten, som fikk navnet Ferdinand 1, veide 698 kg og var 7,7 meter lang og maksimal hastighet var 6760 kilometer i timen.

Ferdinand 1 var en to-trinnsrakett av typen Nike-Cajun og hadde to instrumenter ombord. De skulle gjøre målinger i ionosfæren for å forske på nordlys, og undersøke muligheter for å forbedre radiokommunikasjon over store avstander.

Oppskytningen av Ferdinand 1 var en suksess, og raketten nådde en maksimal høyde på 102 kilometer.

Navnet fikk den etter oksen Ferdinand som helst bare ville lukte på blomstene. Å signalisere fredelige hensikter var viktig, siden oppskytningen fant sted midt under den kalde krigen.

I dag er Andøya et aktivt senter for norsk romindustri, og fikk i 2020 statlig støtte for å etablere en base for oppskytning av småsatellitter.