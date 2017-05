5000 arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA

Tusenvis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.

Alarmen ved det nedlagte atomanlegget Hanford sørøst for Seattle gikk etter meldinger om kollaps i en tunnel fylt med radioaktivt materiale.

Ansatte fikk tirsdag morgen lokal tid beskjed fra sine overordnede om å «sikre ventilasjon», unngå å spise eller drikke, og evakuere området.

Seks meter stort hull

Opplysningene ble senere bekreftet av det amerikanske energidepartementet, som opplyser at også ansatte i nærliggende områder fikk beskjed om å holde seg innendørs.

– Vi er bekymret for at jorden som dekker en jernbanetunnel i nærheten av et tidligere anlegg for behandling av kjemiske stoffer, har kollapset. Tunnelen inneholder radioaktivt materiale, het i en uttalelse.

Senere på dagen opplyste myndighetene at det ikke er tegn på at radioaktivt materiale har lekket fra det seks meter store hullet i tunnelen.

Hullet skal nå fylles igjen med jord.

Det eldste radioaktive avfallet er fra 1943: Nå skal plastkuler fra Lillestrøm rense 200 millioner liter atomrester fra USA

Ble brukt til plutoniumproduksjon

Hanford-anlegget ligger langs Columbia River, om lag 275 kilometer sørøst for Seattle, og er en av USAs største lagringsplasser for radioaktivt avfall i forbindelse med produksjon av atomvåpen.

Det ble i sin tid brukt til å produsere plutonium som en del av det topphemmelige Manhattan-prosjektet.

Produksjonen av plutonium ved anlegget stanset i 1987, og i dag deltar rundt 8.000 personer i opprydningsarbeidet. Det er ventet å være fullført i 2060.