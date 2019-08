400 UiB-ansatte får en virtuell sniktitt på sin kommende arbeidsplass

Bergen: Neste år skal Universitetet i Bergen totalrenovere Nygårdsgaten 5, der blant annet sentraladministrasjonen holder til. Gamle kontorer og skeive vegger skal rives ned, før bygget skal framstå som åpent og moderne i løpet av våren 2022.

Jobben skal ha en prislapp på omtrent 300 millioner kroner.

For de rundt 400 ansatte i bygningen vil endringene i arbeidshverdagen bli betydelige, og spørsmålene underveis er mange. Det er ikke så enkelt å forstå hvordan ting blir, bare ut fra tegninger og skisser.

Virtuelt besøk

Martin Isak Jansen er arkitekt og BIM-ansvarlig i Artec. Foto: Eirik Helland Urke

Derfor bestemte UiB og arkitektbyrået Artec seg for å invitere alle de ansatte til et virtuelt besøk denne uka, ved hjelp av virtual reality (VR) og 3D-modeller.

Hver ansatt får dermed bli med inn i en fullskalamodell av 3D-modellen, anført av en guide som viser dem rundt. Hver omvisning tar omtrent 15 minutter, og tre personer kan bli med guiden for hver runde.

I videoen øverst i artikkelen kan du se hvordan omvisningen ser ut i VR.

Gode erfaringer

Arkitekt og BIM-ansvarlig Martin Isak Jansen forteller om svært gode erfaringer fra omvisningene.

– Det er mye lettere å forstå hvordan ting blir når man kan være til stede selv, i VR. Erfaringene våre tilsier at selv relativt enkle modeller gir stor realisme og innlevelse når det oppleves i full skala. VR minsker også vår naturlige endringsfrykt, sier Martin Isak Jansen til TU.

Det er Oslo-selskapet Dimension10 som står for VR-løsningen, som lar flere personer møtes og besøke 3D-modeller i VR. Til denne omvisningen ble det brukt to ulike typer VR-briller: HTC Vive og Oculus Rift S.

Omvisningene i VR brukes ikke bare for å dekke de ansattes informasjonsbehov. Fortsatt er det mulig å komme med tilbakemeldinger om detaljer i prosjektet, som noteres underveis og tas med i prosessen videre.

Hele bygget laserscannes for å få riktige mål inn i modellene. Foto: Geomatikk Survey

Laserscanning

Renoveringsarbeidet i Nygårdsgaten 5 starter opp neste høst. Når alle etasjene er tømt, skal alt laserscannes til en punktsky, der de relativt nøyaktige målene skal brukes til oppbyggingen av de nye lokalene.

Geomatikk Survey står bak laserscanningen. De har allerede scannet alle fasadene for utvendige mål, som dannet grunnlaget for arkitektmodellen i 3D. Denne har på sin side blitt optimalisert for VR-visning.

– Det er veldig lite ekstraarbeid med å klargjøre en eksisterende modell for VR-visning. Vi gjør det stadig oftere, både internt og sammen med kunder. Jo tidligere i prosessen vi bruker VR, jo mer ser vi mulighetene i prosjektene, sier Martin Isak Jansen til TU.

Arbeidet med de nye lokalene starter høsten 2020, og skal etter planen stå ferdig våren 2022.

