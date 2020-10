3D-printede sensorer fungerer helt uten batterier og elektronikk

En sensor som automatisk bestiller nytt havregryn eller vaskepulver når pakken er i ferd med å være tom, eller en vannsensor som oppdager et sprengt vannrør. I dag krever det både batterier og elektronikk før de er koblet til smarttelefonen din.

Men hva om du kan klare deg helt uten de to elementene, og i stedet nøye deg med en liten 3D-printet sensor i plast som automatisk sender små datapakker via allerede eksisterende radiobølger i hjemmet?

En gruppe forskere ved University of Washington har jobbet med denne ideen i flere år, og nå har de presentert en serie design på billige 3D-printede sensorer som kan kommunisere med smarttelefonen din ved å gjenspeile eksisterende Wi-Fi-signaler i hjemmet.

Teknologien bak – Wi-fi backscattering – fungerer ved at sensoren selektivt reflekterer innkommende radiobølger for å konstruere et nytt signal, omtrent som en person i nød kan sende et SOS-signal ved å reflektere solstrålene i et speil. Sensoren bruker teknikken til å absorbere energi fra det innhentede Wi-Fi-signalet, som enheten kan endre for å betjene sine egne kretser.

Wi-fi backscattering er ikke en ny teknologi, og i dag er det allerede selskaper som selger batteriløse sensorer, som Jeeva Wireless.

Første helt uten elektronikk

Forskere fra amerikanske MIT jobber også med å utvikle såkalte rectennas, som konverterer vekselstrøm fra elektromagnetiske bølger, inkludert fra wifi-signaler, til likestrøm. Ved å transportere vekselstrøm fra radiobølger gjennom en liten halvleder, konverteres strømmen til likestrøm, som kan brukes til elektroniske enheter som sensorer, eller for å lade batterier.

Men de nye 3D-printede sensorene fra University of Washington er de første der elektronikken, i form av små mikrochips, også er kuttet bort.

Dette er omtrent den samme metoden vi kjenner fra de små RFID-brikkene som smarttelefoner og andre kontaktløse enheter bruker. Forskjellen er at de trenger en spesialisert RFID-leser og bare kan kommunisere over korte avstander fordi de reflekterte signalene er svake og selve RFID-leseren er en forstyrrelse av signalet.

Se forklaringsvideo her.

Oppdager lekkasjer

De nye CAD-modellene til 3D-print inkluderer en volumknapp for avspilling av musikk, en knapp som automatisk bestiller nye cornflakes online når pakken er nær tom, og en sensor som oppdager lekkasjer og sender en alarm til din telefon hvis et vannrør sprekker. Alt uten batterier og mikrochips.

– Vi bruker mekanisk bevegelse for å overføre informasjon trådløst fra disse plastgjenstandene. Vi oversetter den mekaniske bevegelsen til endringer i antennerefleksjoner for å kommunisere data. Vi kan kontrollere mengden refleksjoner som kommer fra plastgjenstanden ved å modulere med dens mekaniske bevegelser, sier Shyam Gollakota, lektor ved University of Washington til mediet IEEE Spectrum, som opprinnelig publiserte ideen om 3D-printede plastsensorer for tre år siden.

De bruker altså de mekaniske bevegelsene til en enhet som energikilde. For å sikre at plastsensorene reflekterer Wi-Fi-signalene riktig, blandes kobber og grafen i plastmaterialet som det 3D-printes med.

Så blir disse bevegelsene oversatt til nuller og ett-tall med en mikrochip, som deretter gir instruksjoner til programvaren som mottar input fra sensoren. Men hvordan blir bevegelsen omgjort til kode?

Løsningen er å bruke tennene på et tannhjul. 0 og 1 er representert av tilstedeværelsen av en tann og fraværet av en tann.

– Du må tenke på det som å ha to deler av en antenne. Når utstyret beveger seg avhengig av om vi bruker 0 eller 1 bit, forbinder vi eller kobler fra de to delene av antennen. Det endrer refleksjonene som den trådløse mottakeren plukker opp, sier Shyam Gollakota til IEEE Spectrum.

Mange knuste drømmer om selvforsynt elektronikk

Forskerne har lagt ut 3D-modellene sine fritt, slik at du kan kopiere dem om du skulle ha tilgang på en 3D-printer.

Selv om de første prototypene ser litt skjøre ut, er intensjonen med batteri- og elektronikkfrie sensorer å presse prisen ned, og unngå stadig utskifting av batterier.

Tanken om å la elektronikk høste energi fra omgivelsene er langt fra ny og vi har tidligere sett mange spådommer som hittil ikke har blitt oppfylt.

«Snart vil mobiltelefonen kunne lades med en rask gange», «strømforsyningen vil være overflødig» og «i fremtiden vil aldri sikkerhetskameraer, temperatursensorer og røykvarslere måtte bytte batteri».

Dette er bare noen av spådommene som forskere og selskaper har uttalt seg om til avisa Ingeniøren det siste tiåret. Men foreløpig har ikke spådommene holdt vann, til tross for at mange forskjellige metoder for høsting av energi blir undersøkt og utviklet.

I dag er antall sensorer og andre små trådløse elektriske produkter som faktisk henter energien fra miljøet og ikke fra et konvensjonelt batteri ekstremt begrenset.

Om de nye 3D-trykte sensorene uten batteri og elektronikk vil havne i haugen av selvforsynte sensorer som aldri vil være kommersielt tilgjengelige, eller om det faktisk vil lykkes, vil tiden vil vise.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.