280.000 laks har rømt fra norske oppdrettsanlegg

Hittil i år er det registrert flere lakserømninger enn i de to foregående årene til sammen.

I midten av september hadde Fiskeridirektoratet mottatt 33 rapporter om rømningshendelser fra oppdrettere på om lag 280.000 laks og 2.000 regnbueørret, ifølge Sysla.

2017 representerte et bunnår med rekordlave 22.409 rømninger fra norske oppdrettsanlegg. De to siste årene har tallet imidlertid økt kraftig.

I 2018 ble det registrert over 160.000 lakserømninger. Hittil i 2019 er det rømt mer laks enn de to foregående årene til sammen, viser tall fra Fiskeridirektoratet.

De siste månedene har det kommet flere meldinger om store mengder laks som har rømt fra anlegg.

I juli rømte over 203.000 fisk fra Fjordsmolts settefiskanlegg Hellaren i Troms. Samme måned rømte om lag 50.000 laks fra et anlegg i Tosenfjorden. Nylig forsvant over 17.200 fisk fra Slakteriet Brekke i Gulen, og mandag mottok Fiskeridirektoratet nye meldinger om rømning fra Mowi-lokalitetene Voldnes og Rønstad på Sunnmøre.

Fredag skal fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møte næringen for å diskutere hvordan man kan få ned antall lakserømninger.