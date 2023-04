21-åring kan ha lekket Pentagon-dokumenter for å «tøffe» seg

Teixeira er født og oppvokst i den lille byen Dighton i delstaten Massachusetts. En tidligere klassekamerat har beskrevet 21-åringen som en snill og stille fyr, ikke en bråkmaker.

– Det høres mer ut som om det var en dum feil, sa den tidligere klassekameraten til BBC etter at Teixeira ble pågrepet i hjembyen torsdag denne uken.

TV-bilder fra pågripelsen viste tungt bevæpnede politifolk som geleidet en ung mann iført grå t-skjorte og rød shorts ut i en ventende bil.

Samme dag bekreftet USAs justisminister Merrick Garland at Teixeira var pågrepet, mistenkt for «uautorisert fjerning, oppbevaring og deling av gradert informasjon fra forsvaret», som er definert som et spionasjelovbrudd.

– Ikke en ny Snowden

Skulle 21-åringen bli tiltalt, kan Teixeira risikere en dom på opp mot ti års fengsel. Også om han ikke har hatt som intensjon å skade amerikanske interesser.

21-åringen ventes å bli fremstilt for en amerikansk domstol i Boston fredag.

Andre venner og bekjente som blant annet New York Times har snakket med, er sjokkert over at Teixeira er utpekt som hjernen bak lekkasjen. De beskriver ham som en snill fyr og ikke en varsler, som Edward Snowden.

Om det så er tilfellet, hvordan havnet da Jack Teixeira i søkelyset for det eksperter kaller en av USAs verste etterretningslekkasjer på flere tiår?

Har høy sikkerhetsklarering

Teixeira har i flere år tjenestegjort i U.S. Air Force National Guard, en reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar. 21-åringen kommer fra en familie med lang tradisjon for militærtjeneste, og i 2019 valgte han å rett etter videregående å gå i familiens fotspor.

I militæret utdannet han seg til IT-spesialist med ansvar for militære kommunikasjonsnettverk. Jobben innebar at Teixeira hadde høy sikkerhetsklarering, fordi han hadde ansvaret for å sikre at nettverkene var beskyttet, opplyser en anonym tjenesteperson til nyhetsbyrået AP.

Det kan være årsaken til at 21-åringen fikk tilgang til dokumentene, men det er ikke bekreftet.

Til tross for den høye sikkerhetsklareringen, har han kun graden som «airman first class», som på norsk kan oversettes til menig. I det amerikanske militæret er graden den tredje i luftforsvaret, og den siste forfremmelsen fikk Teixeira i juli i fjor, skriver New York Times.

21-åringen fra Massachusetts var før han ble pågrepet stasjonert ved nasjonalgardens flybase Otis på Cape Cod. Da hadde han for en periode vekslet mellom å bo alene og hjemme hos foreldrene.

Våpen, rasisme, Gud og dataspill

Ifølge flere kilder som amerikanske medier har vært i kontakt med, har 21-åringen vært dypt fascinert av militæret og av amerikansk nasjonalisme. Mye av interessen har han dyrket på det sosiale mediet Discord, der Teixeira under brukernavnet «OG» har stått i spissen for chatterommet «Thug Shaker Central».

Chatterommet, som ble grunnlagt i 2020, består av 20–30 mennesker som deler en interesse for våpen, rasistiske «memer» og dataspill, ifølge New York Times.

Medlemmene er anonyme for hverandre, men flere har omtalt «OG» – Teixeira – som en aktiv leder med stor interesse for våpen og patriotisme, og som jobbet på en militærbase.

– Han er en smart person. Han visste tydelig hva han gjorde da han la ut disse dokumentene. Det var ikke tilfeldig at de lekket, sier et medlem til Washington Post.

Hvorfor gjorde han det?

Ifølge amerikanske myndigheter er Teixeira mistenkt for ulovlig oppbevaring av over 100 høyt klassifiserte Pentagon-dokumenter. Minst 60 dokumenter er hittil publisert, flere tilsynelatende fra etterretningsorganisasjonen CIAs operative senter, samt fra Pentagon-ledelsen.

Dokumentene omhandler alt fra Ukraina-krigen til saker relatert til USAs nasjonale sikkerhet. Det er ikke slått fast med sikkerhet at alle dokumentene er ekte, men høytstående amerikanske tjenestepersoner har sagt til flere medier at de virker autentiske.

Discord-chatterommets medlemmer og politikilder forteller til New York Times at Teixeira begynte å dele beskrivelser av hemmeligstemplet informasjon i oktober i fjor. Han skal ha vært motivert av et ønske om å informere gruppemedlemmer om hva ekte krig dreier seg om. Målet skal også ha vært å imponere, ifølge medlemmer i gruppa.

Da justisminister Garland bekreftet pågripelsen torsdag, ønsket han ikke å si noe av hva som kunne være motivet, men beskrev Teixeira som mer motivert av å tøffe seg enn av ideologi.

Ikke bekymret

USAs president Joe Biden sa torsdag at han ikke var bekymret for lekkasjen.

– Det pågår full etterforskning, fra både etterretningsmiljøet og justisdepartementet, og de nærmer seg, men jeg har ikke noe svar, sa han.

– Jeg er ikke bekymret for lekkasjen. Jeg er bekymret for at det skjedde, men det er ikke noe pågående i den, så vidt jeg vet, fortsatte Biden.