200 roboter krevde 400 nye ansettelser

Sergey Weber (t.v.) og Branislav Kmet er rekruttert til Pla-Mek i løpet av det siste halvåret fra andre deler av industrien på Sunnmøre. Her programmerer de en maskin som lager beskyttelsesrør til fjellsikring. Kmet bor i Ålesund og forteller at han har bakgrunn fra hotellbransjen, men at han har jobbet lenge med sprøytestøyping.

(Foto: Jørn-Arne Tomasgard)