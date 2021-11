136 meter langt turbinblad deiset i bakken – kan ikke si hvor utbredt turbinen er i Norge

Store deler av et 136 meter langt vindturbinblad deiset i bakken i Frøya vindpark i Sør-Trøndelag sist fredag. Store deler av turbinbladet ligger på bakken, mens en mindre del fortsatt er festet til rotoren.

Hendelsen inntraff bare et par uker etter at en 126 tonns vindturbin falt over bord i Irskesjøen.

– Det ble registrert lyn på Frøya onsdag, så det er naturlig å undersøke om det kan ha en sammenheng, sa Vegard Knudsen, kommunikasjonsrådgiver i Trønder-Energi, som eier anlegget, til NRK på fredag.

I dag ber Trønder-Energi om at spørsmål om hendelsen rettes til vindmølleprodusenten Vestas.

Kan skyldes lyn og torden

John Wawer, kommunikasjonsrådgiver i Vestas, verken bekrefter eller avkrefter lyn-teorien, men skriver at hendelsen skjedde etter en natt med lyn og torden. Ifølge Yr.no blåste det rundt 20 sekundmeter på det meste både onsdag og torsdag.

– Bladet er fortsatt festet til turbinen, men er totalskadd. Ingen personskader skjedde som følge av hendelsen, skriver Wawer i en e-post.

Frøya vindpark åpnet for publikum tidligere i år. Wawer svarer ikke på TUs spørsmål om eventuelle tiltak som kan gjøres for å forhindre skadeomfanget av liknende ulykker i åpne vindparker.

Deler av det ødelagte vingebladet fotografert fredag i Frøya vindpark. Parken er åpen for besøkende. Foto: Ronny Teigås

Han presiserer imidlertid at Vestas har installert rundt 75.000 vindturbiner over hele verden og at skader som involverer turbinblader, er sjeldne.

Stenger vindparken etter ulykken

Vindmøllen som ble vingeklippet fredag er en Vestas V-136-turbin med 4,2 MW effekt. Til sammen befinner det seg 14 slike vindturbiner i Frøya vindpark.

Området skal være sikret, og de 13 andre vindturbinene har blitt stanset på ubestemt tid inntil en grundig undersøkelse kan finne sted, ifølge Wawer.

Vindparken har en årsproduksjon på 202 GWh, tilsvarende strømforsyningen til omtrent 12.500 husstander.

– Vestas vil undersøke den aktuelle vindturbinen for å avgjøre om noe av skaden kan skyldes tordenværet og for å finne bakenforliggende årsaker så snart det vurderes som trygt å nærme seg den aktuelle turbinen, skriver Wawer.

Ikke full oversikt over liknende turbiner i Norge

Vestas vil også undersøke Hundhammarfjellet vindpark i Nord-Trøndelag, «siden det ligger i nærheten og er eid av TrønderEnergi», skriver Wawer.

På Hundhammarfjellet befinner det seg også 14 eksemplarer av V136-turbinen. Årsproduksjonen er en anelse høyere enn på Frøya, med 211 GWh.

– Finnes det flere av denne typen turbiner i Norge?

– Det finnes definitivt andre Vestas V136-turbiner i Norge, inkludert i Hennøy vindpark i Svelgen og i Guleslettene-prosjektet. Dessverre har vi ikke en komplett liste på så kort varsel, skriver Wawer.

Guleslettene vindpark har 47 Vestas V136 turbiner, og Hennøy vindpark har 12.

Et raskt søk viser at også omstridte Haram vindkraftverk utenfor Ålesund huser åtte av denne turbintypen.

– Det aktuelle turbinbladet vil erstattes så snart som mulig, skriver Wawer.