Luftskip med vindturbin skal levere strøm fra 1500 meters høyde

Kina forbereder seg på å teste verdens første svevende vindkraftsystem i megawatt-størrelse. Det som ser ut som et luftskip skal fungere som en turbin og levere strøm fra store høyder, skriver South China Morning Post.

Bak prosjektet står Beijing SAWES Energy Technology Company. Ifølge selskapet har deres S1500-system en effekt på 1 MW, noe som skal tilsvare strømproduksjonen fra en konvensjonell vindturbin på 100 meters høyde.

På 1500 meters høyde skal selskapets svevende vindturbiner S1500 plasseres. Der beveger vinden seg opptil tre ganger raskere enn ved bakkenivå, noe som gir potensial for betydelig høyere strømproduksjon enn vindkraftverk på land.

Systemet, med tolv mikrogeneratorer av karbonfiber, løftes av helium for å nå ønsket høyde. Elektrisiteten sendes deretter ned til bakken gjennom en lang kabel.

Nådde 1000 meter

Selskapet har tidligere testet mindre versjoner av teknologien og på lavere høyder. I slutten av 2024 fløy S500-systemet opp til 500 meters høyde og genererte over 50 kilowatt. I januar 2025 nådde det mer kraftfulle S1000-systemet 1000 meters høyde med en effekt på 100 kilowatt, ifølge Interesting Engineering.

For S1500-systemet har selskapet videreutviklet teknologien slik at den svevende turbinen skal kunne være i drift i over 25 år. Målet er på sikt å nå 10.000 meters høyde, der vindstrømmene kan være opptil 200 ganger sterkere enn ved bakkenivå.

Artikkelen ble først publisert på Ny teknik.