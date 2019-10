12 europeiske land faser ut kull

100 kilometer vest for storbyen Thessaloniki ligger Agios Dimitris, et enormt kullkraftverk på hele 1600 megawatt (MW). Pipene rager 200 meter over bakken og kraftverket slipper ut mellom 11 og 14 millioner tonn med klimagassen CO 2 i året. Det er omtrent like mye som hele den norske olje- og gassektoren slipper ut i løpet av et år.