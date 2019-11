1000 grader varm solovn: Datastyrte speil skal produsere sement og stål

«I bunn og grunn lager vi en høytemperaturs solovn».

Slik lød det til CNN da Bill Gross presenterte bedriften sin. Den vil ifølge ham selv bidra til den globale grønne omstillingen.

Bill Gross er direktør og stifter av bedriften Heliogen. Heliogen beskrives som et hemmelighetsfullt oppstartselskap, med økonomisk støtte fra Microsoft-grunder Bill Gates.

Nå hevder bedriften at de har lyktes med å lage en solovn som kan oppnå temperaturer på over 1000 grader celsius. Det tilsvarer omlag én femdel av temperaturen på Solens overflate.

Teknologien fungerer ved at massevis av speil reflekterer sollys til ett bestemt punkt, og på den måten kan generere høye temperaturer. Denne type teknologier kalles for konsentrert solkraft (eller CSP), og den er ikke ny. Men Heliogen har kombinert den med kunstig intelligens som skal gjøre speilenes refleksjon av sollyset så effektiv og konsentrert som mulig.

«Gjennombruddet vårt har ligget i at vi ved hjelp av datakraft kan justere speilene slik at de hele tiden klarer å reflektere solstrålene til ett felles punkt, slik at vi på den måte kan oppnå veldig høye temperaturer», sier Bill Gross til CNN.

Kan brukes til å lage sement

Gjennombruddet med å skape høye temperaturer med solenergi kan bety at det framover vil være mulig å bruke sollys til å utføre tunge industrielle oppgaver, som krever nettopp høye temperaturer.

«Ved disse temperaturene kan vi utføre industrielle prosesser som ikke før har vært mulige å utføre med solenergi. Det gjelder blant annet produksjon av sement, stål og glass», sier Gross til CNN.

På den måten kan det i fremtiden bli mulig å bytte ut fossile brennstoffer med solenergi i prosesser der dette tidligere ikke har vært mulig, forklarer direktøren.

«Vi lanserer en teknologi som kan konkurrere med prisen på fossile brennstoffer og samtidig ikke har noen CO 2 -utslipp. Det er virkelig den hellige gralen», avslutter Gross.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren