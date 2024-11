100 millioner kroner til maritim KI

Forskningsrådet vil utlyse støtte på inntil 100 millioner for å etablere et nasjonalt senter for maritim KI.

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskingsrådet, ønsker at senteret skal bidra til å holde norske maritime aktører i førersetet.

– Norsk maritim næring er i verdenstoppen. Vi må raskt ta i bruk ny teknologi for å holde på vår posisjon. Et senter for kunstig intelligens vil øke konkurransekraften og verdiskapingen i den maritime næringen, sier Sundli Tveit i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra energisluk til miljøvennlige, moderne hjem

Senteret vil ha en total ramme på 75–100 millioner kroner over fem år – fra 2025–2030. Senteret skal etableres som et samarbeid mellom næringsliv, forskingsmiljø og offentlig sektor.

Forskningen skal dekke både autonomi, digitalisering, grønn skipsfart og sikkerhet til sjøs.

Ekstrapott

Det maritime senteret for KI kommer i tillegg til KI-sentre som allerede er lyst ut under «KI-milliarden» som regjeringen annonserte tidligere i år.

Simulatornavigasjon i islagte farvann. Autonomi og digitalisering er på full fart inn i maritim næring og KI kan gi viktige bidrag til mer effektivitet og sikkerhet. Foto: Forskningsrådet

– Målet er å styrke norsk KI-forsking på tvers av sektorer. KI-senteret for maritim næring er retta mot en sterk og kunnskapsavhengig næring, sier Sundli Tveit.

Professor Asgeir Sørensen ved institutt for marin teknikk på NTNU er positiv til Forskningsrådets initiativ.

– Det er et aktuelt og et godt bidrag i tillegg til KI milliarden vi også vil kjempe om å bli en del av, sier Sørensen.

Tyvstart

Sintef Ocean er også interessert i prosjektet.

– Vi er veldig glade for at Forskningsrådet gjør denne tidsriktige satsingen. Vi mener at KI har et stort potensial for å gjøre skipsfarten både grønnere og sikrere, sier markedssjef Trond Johnsen.

Sintef Ocean har allerede planer for et KI-senter.

– Sintef, i samarbeid med NTNU, Kongsberg Maritime og DNV, leverte tidligere i år en skisse med tittel «MaritimeAI» til den åpne NFR-utlysningen for KI-sentre. Det er naturlig at vi nå vil sikte oss inn mot denne spesifikt maritime utlysningen, sier Johnsen.

Flere sentre

Sundli Tveit opplyser at Forskingsrådet løpende vurderer muligheten for å lyse ut senter innenfor flere næringer og område.

– Gjennom mobilisering og dialogen med mange ulike aktører det siste året ser vi et behov for KI-senter innenfor avgrensete tema for å kunne ta kunnskap raskere i bruk, sier Sundli Tveit

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Storskala havvindpark i Sverige skal drive et av Europas største prosjekter for grønt hydrogen

Forskningsrådet er ikke ferdig med den endelig utlysningsteksten, men vil publiseres på deres nettsider snart. Søknadsfristen er 12. mars 2025.