100.000 kroners avgiftshopp på elbiler: – Uheldig utvikling

2020 var det siste avgiftsfrie året for å eie en elbil. På tre år har avgiftene på flere vanlige elbiler økt med mellom 12 .000 og 110. 000 kroner.

Det fremgår av en pressemelding fra Naf tirsdag.

– De siste tre årene har avgiftene kommet raskt både på å kjøpe og eie elbil. Det er en uheldig utvikling, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf i meldingen.

Fra nyttår i år ble det innført kjøpsavgifter og moms på elbiler. For biler under 500.000 kroner må det betales vektavgift, og biler over 500.000 får i tillegg moms på kjøpesummen over 500.000.

– Dette har gjort elbilene flere titall tusen kroner dyrere. Selv en moderat elbil har gått opp 12.000 kroner på grunn av vektavgiften, sier Handagard.

Sviktende bilsalg

Handagard trekker frem flere eksempler, som Peugeot e-208 som har gått opp nær 12.000 kroner i pris. Storselgeren Tesla Model Y, som så vidt bikker 500.000 kroner i kjøpspris, har fått avgift og moms på nær 26.000 kroner. Audi Q8 e-tron og BMW iX xDrive50 har gått opp henholdsvis 71.457 kroner og 116.677 kroner.

– Avgiftsøkningene kombinert med prisstigning og renteøkninger har ført til at utskiftningen av bilparken til elbiler går tregere, sier Handagard.

Hun viser til at bilsalget har gått kraftig ned det siste året. Hittil i år har bilsalget gått ned 9,4 prosent målt mot fjoråret, viser tall fra OFV.

– Når regjeringen skal komme til enighet med SV om budsjettet, må de ikke finne på å øke vektavgiften på nye biler, sier Handagard.

Dyrere å eie elbil

For tre år siden var det ikke trafikkforsikringsavgift, bedre kjent som årsavgift, på elbiler.

– Siden da har denne avgiften blitt innført raskt. Får regjeringen det som den vil, kommer du til å betale mer i årsavgift for en elbil enn en bensin- eller dieselbil i 2024, sier Handagard.

Det har også blitt dyrere å kjøpe brukt elbil. Tidligere var det ingen omregistreringsavgift, men i mai 2022 kom en delvis omregistreringsavgift, før det ble full omregistreringsavgift for brukte elbiler fra 1. januar 2023.

– Regjeringen har nå i to statsbudsjett stukket store kjepper i hjulene for å nå målet om å kun selge elbiler som nye biler fra 2025. Vi mener avgiften på å eie elbil ikke burde være høyere enn avgiften på å eie en bensin- eller dieselbil, sier hun.